

Un año más, Córdoba se prepara para Octubre Mes de la Concientización del Cáncer de Mama, con el objetivo de seguir fomentando la concientización activa sobre esta patología en todo el territorio provincial.

A tal efecto, se llevpo adelante la reunión de la Mesa Ejecutiva del Programa Provincial Córdoba Rosa, a instancias de la Secretaría de la Mujer, del Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, a fin de avanzar en el cronograma de actividades educativas, culturales, deportivas, solidarias e informativas para el próximo mes de octubre, en el marco de la Campaña “Elijo Cuidarme” 2026.

El encuentro del Foro Provincial de Concientización del Cáncer de Mama se desarrolló en el Polo Integral de la Mujer con la presencia de la secretaria de la Mujer, Claudia Martínez, y representantes de diferentes Ministerios del Gobierno Provincial, de la Municipalidad de Córdoba y de los Polos de la Mujer de Córdoba.

En la oportunidad se realizó un balance del alcance de la campaña 2025 en cuanto a las mamografías realizadas de manera articulada entre el Ministerio de Salud, APROSS y clínicas e instituciones privadas, cortes de cabello para la confección de pelucas para pacientes oncológicas, eventos comunitarios, edificios provinciales iluminados de rosa durante el mes tanto en la ciudad capital como en el interior.

Como así también, participaron de manera presencial y virtual autoridades y miembros de las siguientes instituciones:

Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer – Córdoba (LALCEC)

Administración Provincial de Seguro de Salud (APROSS)

Fundación Amazonas

Fundación Corazón de Mujer

Asociación Un lazo nos Une

Fundación Guapas

Body & Life – Rehabilitación Oncológica

ComuniCancer Foundation

Fundación Resilientes por el Mundo

Voluntarias Lucha contra el Cáncer (VOLVEC)

Consejo Médico de la Provincia (CMPC)

Asociación de Oncólogos Clínicos de Córdoba (AOCC)

Colegio Profesional de Kinesiólogos y Fsioterapeutas de la Provincia de Córdoba (CKF)

Fundación Fundar Esperanza

Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina (SACRA)

Programa Córdoba Rosa

El Programa Córdoba Rosa fue creado por el Gobierno de la Provincia en el año 2017 mediante la Ley N° 10.503, en consonancia con lo dispuesto por la Ley Nacional Nº 26.606 de octubre como “Mes Nacional de Concientización sobre el Cáncer de Mama”.

De acuerdo a dicha normativa, la Autoridad de Aplicación trabajará activamente, junto a otras reparticiones provinciales con competencia en la materia, en el desarrollo de campañas sobre diagnóstico precoz y tratamiento del cáncer de mama.