Córdoba cuenta con un nuevo Portal IA para acompañar a las empresas

La inteligencia artificial está transformando la forma en que las organizaciones producen, trabajan y toman decisiones.

Para aprovechar las oportunidades que ofrece esta tecnología, resulta fundamental que las empresas conozcan primero cuál es su nivel de preparación y qué capacidades necesitan desarrollar.

En este contexto, Competitividad Córdoba desarrolló el Portal IA, un espacio destinado a acompañar a las organizaciones cordobesas en el camino hacia una adopción responsable de la inteligencia artificial.

El portal cuenta con AIRI (AI Readiness Index), un autodiagnóstico gratuito desarrollado por AI Singapore y utilizado por organizaciones de más de 100 países.

La herramienta permite conocer el nivel de preparación para adoptar inteligencia artificial, identificar oportunidades de mejora y recibir recomendaciones para definir los próximos pasos.

Además, reúne capacitaciones, casos inspiradores de empresas cordobesas, tendencias, herramientas, estadísticas y marcos de referencia para facilitar el acceso a información y oportunidades vinculadas con esta tecnología.

Un autodiagnóstico para conocer el punto de partida

A través de AIRI, las organizaciones pueden realizar una autoevaluación para conocer su nivel de madurez en inteligencia artificial e identificar las capacidades y brechas sobre las que pueden trabajar.

La herramienta considera cinco pilares de preparación en IA y evalúa en profundidad 12 dimensiones, clasificando a las organizaciones en cuatro niveles de madurez.

El primer nivel, exploración, contempla a las empresas que aún desconocen las aplicaciones de la inteligencia artificial y esperan que proveedores o referentes demuestren casos de uso y el valor que esta tecnología puede aportar a su negocio.

El segundo nivel, inicial, reúne a las organizaciones que ya conocen las aplicaciones de la IA y pueden identificar posibles casos de uso.

En el tercer nivel se encuentran las empresas preparadas para aplicar IA, es decir, aquellas que cuentan con capacidades para integrar modelos de inteligencia artificial pre-entrenados en productos o procesos de su negocio.

Por último, el cuarto nivel corresponde a las organizaciones consolidadas en IA, que cuentan con capacidades para desarrollar modelos y soluciones personalizadas para necesidades específicas de su actividad.

De esta manera, las empresas pueden conocer su punto de partida, tomar mejores decisiones e identificar con mayor claridad cómo avanzar en la incorporación de inteligencia artificial.

Herramientas y contenidos para seguir avanzando

Además del autodiagnóstico, el Portal IA reúne distintos recursos para acompañar a las organizaciones en las diferentes etapas de adopción de esta tecnología.

El sitio ofrece casos inspiradores de empresas cordobesas que ya están incorporando inteligencia artificial en sus negocios. Las organizaciones interesadas podrán conocer cómo fue cada proceso de adopción, cuáles fueron los resultados obtenidos y, en algunos casos, acceder a información de contacto para profundizar el intercambio de experiencias.

También reúne capacitaciones clasificadas según el nivel de madurez en inteligencia artificial al que están orientadas, permitiendo a cada organización acceder a propuestas acordes a sus necesidades y etapa de desarrollo.

Los usuarios encontrarán, además, tendencias, herramientas, estadísticas y marcos de referencia, con contenidos destinados a facilitar el acceso a información y oportunidades vinculadas con la inteligencia artificial.

Las organizaciones interesadas pueden acceder al Portal IA y realizar su autodiagnóstico AIRI en airi.competitividadcba.org.

Información para fortalecer el ecosistema cordobés

Los resultados de las evaluaciones realizadas a través de AIRI también permitirán generar información agregada y anonimizada sobre el nivel de preparación de las organizaciones de Córdoba.

Estos datos contribuirán a identificar tendencias, necesidades y oportunidades, generando información de valor para el desarrollo de futuras acciones de formación, acompañamiento y fortalecimiento de la adopción de inteligencia artificial en el entramado productivo provincial.

El Gobierno de Córdoba impulsa iniciativas que promueven la incorporación de nuevas tecnologías en el sector productivo, con el objetivo de fortalecer las capacidades de las organizaciones, mejorar su competitividad y acompañarlas frente a los desafíos y oportunidades que plantea la transformación digital.