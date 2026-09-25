El Gobierno de Córdoba incrementó un 80% los fondos destinados al sector de la Discapacidad

En el marco de un encuentro con instituciones vinculadas a la discapacidad, la secretaria general de Salud y Desarrollo Humano, Liliana Montero, informó que el Gobierno de Córdoba destina este año $230 mil millones al sector.

La cifra representa un incremento cercano al 80% respecto de los $127 mil millones invertidos en 2025.

Montero señaló que la Provincia cofinancia a más de 350 instituciones no gubernamentales que trabajan con personas con discapacidad, entre ellas centros de día, fundaciones y asociaciones sin fines de lucro.

La funcionaria vinculó el aumento de la inversión provincial con la necesidad de sostener a las organizaciones y a las familias frente a las dificultades que atraviesa el sector, a partir del desfinanciamiento del gobierno nacional.

“En esta situación tan particular que está atravesando el país en materia de discapacidad, esta es fundamentalmente una reunión de trabajo con las instituciones para ver cómo seguimos apoyándolas y sosteniéndolas desde la Provincia”, expresó Montero.

Y agregó que tanto para las instituciones como para las familias resulta cada vez más complicado sostener las prestaciones en discapacidad, a la vez que reclamó a las autoridades nacionales una mayor asistencia y una mirada más humana y de cercanía.

La jornada se realizó en el Polideportivo Municipal Nº 2, con la participación de más de 150 personas pertenecientes a 17 instituciones. Las organizaciones compartieron experiencias y proyectos orientados a la autonomía, la inclusión laboral y la participación comunitaria, que desarrollan junto al gobierno local y con apoyo económico del Fondo Provincial de Inclusión Social.

También participó el intendente Guillermo De Rivas, quien ratificó el compromiso del municipio con las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones. “Siempre estamos ahí para sostener y fortalecer. Nunca van a estar solos”, sostuvo.

El almuerzo fue preparado y servido por integrantes de la Cooperativa Codauquen, que desde hace 14 años promueve la inclusión laboral de personas con discapacidad.

Estuvieron presentes, además, la secretaria de Coordinación y Fortalecimiento Familiar, Eugenia Pomazán; la directora general de Discapacidad, Mariana Gandolfo; y el secretario de Desarrollo Comunitario de Río Cuarto, Gregorio Oberti.