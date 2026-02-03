Córdoba Cultura ofrece agenda que combina tradiciones, artes espacios patrimoniales abiertos

Hasta el 8 de febrero, la Agencia Córdoba Cultura ofrece una agenda diversa que combina tradiciones centenarias, artes escénicas de primer nivel y espacios patrimoniales abiertos para el disfrute de vecinos y turistas. Celebraciones religiosas, propuestas teatrales con fuerte impronta local y el regreso de los museos a su horario habitual marcan el pulso de estos días de verano en la provincia.

El lunes 2, la Estancia Jesuítica La Candelaria, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, será nuevamente escenario de una de las celebraciones religiosas más tradicionales de Córdoba: la festividad de la Virgen de la Candelaria. Desde las 10:30, la jornada convoca a pobladores, visitantes y agrupaciones gauchas de distintos puntos de la provincia, con apertura del predio, misa principal, procesión y una propuesta gastronómica que acompaña el encuentro cultural y comunitario.

Durante toda la semana continúa la Temporada Real 2026 en el Teatro Real, una iniciativa de la Agencia Córdoba Cultura que consolida al teatro como un punto de encuentro durante el verano. Con funciones en las salas Carlos Giménez y Azucena Carmona, la programación incluye humor, teatro, magia y danza, protagonizadas por destacados artistas cordobeses como Camilo Nicolás, El Flaco Pailos, Carla Dogliani, Alejandro Orlando, Facundo Gambandé, Doña Jovita, Hernán Piquín y Mago Willy, con entradas accesibles que invitan a ampliar y diversificar públicos.

Entre los espectáculos destacados de la semana, el miércoles 4 a las 21, el Flaco Pailos y Carla Dogliani presentan “Caos de risa”, una comedia que revela el detrás de escena del mundo teatral con humor ágil y profundamente cordobés. El viernes 6, Hernán Piquín sube a escena con “Me verás volver”, una emotiva propuesta coreográfica inspirada en la música de Soda Stereo, que se extenderá durante febrero; mientras que Alejandro Orlando presenta “El oficio más hermoso del mundo”, un íntimo y potente juego teatral. El sábado 7, Facundo Gambandé protagoniza “Las cosas maravillosas”, una obra sensible que invita a construir una mirada luminosa sobre la vida.

Finalmente, a partir de esta semana los museos y espacios culturales de la provincia retoman su horario habitual, de martes a domingo de 10 a 19, ampliando las posibilidades de recorrer exposiciones y disfrutar del patrimonio cultural cordobés.

Muestras en espacios y museos provinciales vigentes en cultura.cba.gov.ar

De este modo, la agenda cultural se completa con propuestas para todos los públicos, reafirmando a Córdoba como un destino donde la cultura, la historia y el arte dialogan durante todo el verano.

Programación

Agenda cultural: Propuestas para disfrutar el verano en Córdoba – Web de Noticias – Gobierno de Córdoba