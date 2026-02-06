Córdoba se viste de Carnaval durante todo el mes de febrero

La provincia de Córdoba se viste de carnaval para disfrutar uno de los momentos más festivos del verano, con propuestas que combinan música, baile, gastronomía y celebraciones populares en distintos puntos del territorio.

Durante todo el mes de febrero, las sierras, los valles y el interior provincial despliegan una nutrida agenda de corsos, comparsas, murgas, batucadas, ferias gastronómicas y espectáculos en vivo, que invitan a residentes y turistas a recorrer Córdoba de punta a punta al ritmo del carnaval.

Estas celebraciones se integran a la amplia oferta turística del verano, con actividades culturales, recreativas y propuestas para toda la familia, fortaleciendo el movimiento turístico en cada región y consolidando a los eventos como un atractivo clave para la temporada estival.

Carnavales 2026 en Córdoba

Durante febrero, Córdoba ofrece una variada cartelera de festejos carnavaleros, entre los que se destacan:

Del 5 al 7 de febrero – Corsos de Unquillo

Tres noches de murgas, comparsas, espectáculos musicales y patio gastronómico sobre la tradicional Doble Avenida San Martín.

Carnavales comunitarios en Córdoba Capital – del 6 de febrero al 1° de marzo En 2026, la ciudad capital propone una extensa programación descentralizada por 25 barrios, con murgas, corsos barriales y actividades populares abiertas y gratuitas

6 y 7 de febrero – Corsos Color en Despeñaderos

Celebración de los corsos en el Playón Deportivo, con shows musicales y comparsas.

Del 6 al 14 de febrero – Carnavales barriales en Río Ceballos

Recorrida por distintos barrios con bandas en vivo, desfiles, comparsas y murgas invitadas.

7 de febrero – Corsos de Villa Ascasubi

Tradicional desfile carnavalero con comparsas, bandas y propuestas para toda la familia.

7 y 14 de febrero – Carnavales 2026 en La Francia

Dos jornadas de carnaval con desfile de comparsas y shows bailables sobre la avenida principal.

7 de febrero – Carnavales de Chazón

Comparsas, batucadas, carrozas, elección de la Embajadora del Carnaval y shows en vivo.

14 y 15 de febrero – Carnavales en Agua de Oro

Tradicional celebración de carnaval con propuestas abiertas a toda la comunidad.

Del 14 al 16 de febrero – Carnavales y Chaya en Miramar de Ansenuza

Carnaval, fiesta de la chaya, feria de emprendedores, feria gastronómica y espectáculos musicales junto a la Laguna Mar Chiquita.

21 y 22 de febrero – Fiesta de Carnavales en Las Calles

Feria gastronómica y artesanal con espectáculos musicales en vivo en la plaza principal.

7 y 8 de febrero – Fiesta Provincial del Carnaval en Laguna Larga

Comparsas regionales y provinciales con cierre bailable en el corsódromo.

Con propuestas para todos los gustos, los Carnavales 2026 se consolidan como una invitación ideal para seguir disfrutando del verano en Córdoba, recorrer sus destinos, participar de fiestas populares y vivir la identidad cultural de cada localidad a través de la música, el color y la alegría del carnaval.