Córdoba dice presente, en la Vitrina ANATO 2026, principal feria de turismo en Colombia

Esta semana Córdoba vuelve a decir presente en la Vitrina Turística ANATO 2026, la principal feria de turismo de Colombia, que se desarrollará del 25 al 27 de febrero en Corferias, en Bogotá.

La participación cordobesa se inscribe en una estrategia sostenida de internacionalización que impulsa la Agencia Córdoba Turismo, con foco en consolidar a la provincia como destino receptivo en mercados regionales clave.

Colombia aparece hoy como uno de esos puntos estratégicos, tanto por su crecimiento como mercado emisor como por la conectividad aérea directa.

“La presencia en ANATO no es aislada ni coyuntural. Es parte de una política clara de posicionamiento internacional que venimos sosteniendo con planificación, articulación público-privada y una fuerte apuesta a la conectividad”, señaló Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo.

La ruta Córdoba–Bogotá operada por Avianca, con tres frecuencias semanales, funciona como un puente central en ese esquema. La conexión directa no solo facilita el flujo de viajeros sino que integra a Córdoba al hub aéreo de Bogotá y al sistema de conexiones internacionales del aeropuerto El Dorado, uno de los más importantes de América Latina.

En ese sentido, Capitani destacó: “La conectividad aérea es una condición indispensable para crecer en el mercado internacional. Hoy Córdoba tiene un puente directo con Bogotá que nos permite no solo captar al turista colombiano, sino integrarnos a una red de conexiones estratégicas para toda la región”.

Un mercado en expansión

Colombia se consolida como un mercado emisor en crecimiento dentro de la región. La demanda de destinos cercanos, con buena conectividad y propuestas culturales y naturales diferenciadas, posiciona a Argentina —y particularmente a Córdoba— dentro del radar de nuevos viajeros.

En este contexto, la Vitrina Turística ANATO se presenta como una plataforma estratégica para fortalecer vínculos comerciales, ampliar oportunidades de negocio y afianzar la presencia cordobesa en uno de los ecosistemas turísticos más dinámicos del continente.

Durante la feria, la delegación avanzará en acuerdos vinculados a la promoción conjunta, el fortalecimiento de la conectividad aérea y la cooperación institucional con actores del sector turístico colombiano.

La participación en ANATO ratifica así la política sostenida de inserción internacional de la provincia, basada en la articulación entre conectividad, promoción y cooperación institucional como ejes para consolidar su posicionamiento regional.