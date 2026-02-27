Llaryora pidió «defender la industria nacional ante la apertura de importaciones»

El Gobernador Martín Llaryora, junto a autoridades de IVECO Group, participó del lanzamiento oficial del nuevo camión “S-Way” que se produce en la planta que posee la firma en la Av. Amadeo Sabattini al 5161, de la capital provincial.

Cabe destacar que se trata de la única fábrica de su tipo en el país que produce camiones con impacto en la cadena de proveedores.

Durante el discurso, Llaryora agradeció el trabajo conjunto y sostuvo que esto es posible gracias a la colaboración de todos los actores del sector.

Al mismo tiempo, pidió defender la industria nacional ante la apertura de importaciones y exigió igualdad de condiciones para competir.

“La industria nacional está para competir, pero queremos igualdad de condiciones para los que importan como para los que exportamos. Sin igualdad de condiciones no vamos a poder defender el trabajo”, definió el gobernador.

“No queremos ninguna ventaja, nos asomamos a un futuro de competitividad, pero esta no debe darse con mejores condiciones para traer cosas de afuera que para producir en el país”.

Ante este panorama, Llaryora pidió a todos los actores de la cadena de producción “trabajar juntos para defender el trabajo nacional y buscar la competitividad necesaria y que nos den las mismas condiciones para defender el trabajo cordobés y argentino”.

En este sentido, recordó el esfuerzo y los recursos destinados por el Gobierno de Córdoba y administraciones locales de la provincia para generar beneficios y exenciones que alientan la radicación de nuevas industrias y proyectos.

“En Córdoba damos todos los beneficios posibles para que este tipo de proyectos prosperen, porque sabemos que eso va en defensa del trabajo de los cordobeses y de la gran cadena de proveedores involucrados en estos desarrollos”, dijo el mandatario.

Durante el acto, Marcio Querichelli, presidente de IVECO para América Latina, agradeció especialmente el acompañamiento del gobernador Martín Llaryora para concretar este proyecto industrial.

El directivo expresó su profundo orgullo por fabricar este vehículo en la provincia y destacó el clima de optimismo que rodea el inicio de la producción en la planta de Córdoba, calificando este hito como un nuevo capítulo fundamental para IVECO en el país.

«No tuvimos ninguna duda al tomar la decisión de producir aquí, porque la mano de obra en Córdoba es de altísimo nivel. No es solo un camión, es una apuesta de largo plazo y de desarrollo tecnológico; esto es solo el comienzo».

En ese sentido, y en coincidencia con el gobernador, el directivo de la firma pidió “condiciones de competitividad, previsibilidad, que nos permita seguir produciendo, invirtiendo, creciendo, en igualdad de condiciones con los demás mercados”.

“Nada de esto sería posible sin el trabajo y el compromiso de todos, tanto los trabajadores, el acompañamiento del Gobierno de Córdoba, la Intendencia, las instituciones y cada actor que forma parte de este esfuerzo colectivo”, agregó por su parte el presidente de Iveco Group Argentina, Ricardo Cardozo.

Sobre el nuevo camión S-Way

El nuevo S-Way representa un salto tecnológico para el transporte de cargas pesadas. De esta manera, el modelo se posiciona como el más completo en la historia de la firma italiana en la región.

Se trata del modelo más avanzado de la marca en toda la región que comenzó a manufacturarse en la provincia a mediados del año 2025.

Como parte de la campaña de lanzamiento, IVECO presentó también una edición especial desarrollada junto a la banda Metallica, que estará disponible en serie limitada.

A su turno, el intendente capitalino, Daniel Passerini, remarcó: “Podemos decir que desde Córdoba se fabrica el camión más grande del mundo. Agradezco que trabajemos en equipo, la Provincia, la Municipalidad y el sector privado en pos de generar trabajo para nuestra gente”.

Con el S-Way, la firma italiana refuerza su presencia industrial en Córdoba y busca consolidarse en un segmento donde la eficiencia, el confort y la tecnología marcan la diferencia.

Participaron del lanzamiento también el intendente capitalino, Daniel Passerini; el ministro de Bioagroindustria, Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Sergio Busso; el secretario de Industria, Ignacio Tovo; la Cónsul de la República de Italia en Córdoba, María Elisa Lapresa.

Junto a autoridades de Smata, Aduana, Inti, Bancor y representantes de las asociaciones y cámaras, ADEFA, la Unión Industrial de Córdoba, FADEAC, Comercio Italiana, SECAC, el Cluster Automotriz, Industriales Metalúrgicos de Córdoba e YPF.

El S-Way, en detalle

Sobre las especificaciones técnicas del vehículo, el nuevo camión pesado se fabrica en la planta cordobesa con motor Euro VI de producción local. Incorpora tecnología de conectividad de última generación y una versión a gas natural.

El vehículo está disponible en versiones diésel con configuraciones 4×2, 6×2 y 6×4, todas impulsadas por el motor FPT Cursor 13 Euro VI —también fabricado en Córdoba—, que entrega entre 480 y 540 caballos de fuerza. Se combina con una caja automatizada ZF TraXon, lo que permite una conducción más eficiente y una reducción estimada del 10% en el consumo de combustible respecto de modelos anteriores.

Una de las grandes novedades es la incorporación de una versión a GNC con motor de ciclo Otto de 460 CV, capaz de ofrecer una autonomía de hasta 550 kilómetros, ampliando las opciones para empresas con foco en la sustentabilidad y la reducción de emisiones.

El S-Way incorpora además una cabina rediseñada y optimizada aerodinámicamente, con mayor espacio interior, ergonomía mejorada y un equipamiento que incluye asistentes a la conducción (ADAS), freno motor de alto rendimiento y sistemas de seguridad activa y pasiva.

En materia de conectividad, la plataforma IVECO On permite acceder en tiempo real a más de 450 parámetros del vehículo, y el sistema DSE (Driver Style Evaluation) actúa como un instructor de manejo para optimizar el estilo de conducción.

Ambos servicios se complementan con el centro de monitoreo Control Room, desde donde especialistas pueden actuar a distancia ante alertas o requerimientos del vehículo.

El modelo fue sometido a más de 450 pruebas de validación y recorrió 3 millones de kilómetros antes de su lanzamiento.

Está pensado para múltiples aplicaciones: desde el transporte agroindustrial hasta operaciones de minería, petróleo y gas, o logística urbana.