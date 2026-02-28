Marcos Torres juró como nuevo ministro de Desarrollo Social y Promoción del Empleo

En un acto llevado a cabo en el Centro Cívico, el gobernador Martín Llaryora le tomó juramento a Marcos Torres como nuevo ministro de Desarrollo Social y Promoción del Empleo.

El flamante funcionario tendrá a cargo la implementación de los diversos programas destinados a la asistencia social, la formación y la inserción laboral en la provincia de Córdoba.

Durante la ceremonia, Torres agradeció la confianza depositada en él por el gobernador para su designación y se comprometió a fortalecer una gestión cercana a la gente.

“Estamos convencidos de que la política es una herramienta de transformación que sirve para equilibrar las desigualdades, brindar oportunidades y construir una sociedad más justa para todos”, dijo.

En otro tramo de su mensaje, reivindicó el trabajo de la ministra saliente, Laura Jure, a la vez que elogió la mirada social de la actual gestión provincial, que “trabaja incansablemente para brindar soluciones”, manteniendo “una provincia en orden, con la gente adentro, como dice el gobernador”.

El actual ministro es abogado egresado de la Universidad Blas Pascal. Fue electo intendente de Alta Gracia en 2019 y reelecto en 2023 con el 58% de los votos, consolidando su liderazgo en el departamento Santa María.

“Es evidente que atravesamos un momento muy duro en el país, signado por un ajuste brutal. Nunca he tenido vergüenza ni miedo de decir que creo en la justicia social, en la empatía y en un gobierno presente”, concluyó.

Estuvieron presentes la vicegobernadora, Myrian Prunotto; el intendente, Daniel Passerini; el ministro de Gobierno, Manuel Calvo; el legislador Facundo Torres y demás funcionarios provinciales y municipales.