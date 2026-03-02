El Gobernador se refirió a los salarios docentes, BEG, PaiCor y más Tecnología

Durante el acto de apertura del ciclo lectivo 2026, el gobernador Martín Llaryora se refirió a la situación de los docentes en Córdoba y la labor cotidiana que realizan: “Yo les quiero agradecer a los docentes, sé del tremendo esfuerzo que hacen”, dijo.

Al mismo tiempo, remarcó que si bien la escala salarial docente de Córdoba es una de las mejores del país “no alcanza porque en la Argentina de hoy no le alcanza a nadie para llegar a fin de mes”.

En ese sentido, ratificó la decisión de su gobierno de alcanzar “una buena paritaria” y continuar con las inversiones en infraestructura educativa pese al difícil contexto nacional.

“Sepan que tienen un gobernador que los quiere y que hará todo el esfuerzo para que sea una buena paritaria”, afirmó Llaryora.

Boleto Educativo, Paicor y tecnología

El gobernador resaltó los niveles de permanencia en las escuelas cordobeses, que se sitúa en el 99,7%.

En ese sentido, explicó que la Provincia compró e incluyó 66.000 notebooks en todas las escuelas. Y anunció la compra de 20.000 notebooks más.

Al referirse al programa PAICOR, Llaryora afirmó que las cosas buenas, más allá del partido que sean, se tienen que sostener y que producto de la crisis está creciendo un 15%

“En Córdoba no vamos a dejar ningún chico sin un plato de comida para que pueda venir a aprender y para que pueda venir a estudiar. Esa es la decisión de un gobierno con corazón”, enfatizó.

En otro tramo de su alocución, el gobernador se refirió al Boleto Educativo Cordobés y afirmó que el boleto no es solo para los jóvenes, sino también para los docentes.

Además, señaló que a pesar del corte de subsidios al transporte por parte del Gobierno Nacional, en Córdoba se sostuvo. “Cortar el boleto significa también cortarle la posibilidad a muchos jóvenes que puedan terminar sus estudios”.

Según los registros de la Secretaría de Transporte, hasta el momento hay más de 120 mil inscriptos.

Por último Llaryora expresó: “Cuando le falta un plato de comida a un chico o cuando se le quita el boleto educativo, en definitiva, lo que estás haciendo es condenándolo a un futuro de frustración. En ese marco hoy estamos inaugurando este ciclo educativo”.

“Los cordobeses no vamos a parar. Cuando muchos están parando nosotros vamos a seguir adelante. Todos juntos. Más allá del partido, de la religión. Si estamos todos juntos, Córdoba va a seguir haciendo para crecer”, finalizó.