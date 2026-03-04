La UEPC pidió nueva oferta al Ejecutivo Provincial y resolvió medidas de fuerza

Pidió una nueva oferta al Ejecutivo y resolvió medias de acción directa que incluyen paro de actividades y movilizaciones.

Luego del cuarto intermedio de último viernes, la Asamblea de Delegados Departamentales de UEPC resolvió rechazar la oferta paritaria del Gobierno Provincial. Tras reiniciarse el debate en el edificio de San jerónimo 560, los representantes de cada departamento consideraron insuficiente la propuesta. Exigieron una nueva oferta que incluya aumentos del IPC garantizado y acumulativo sobre el mes anterior, blanqueo de sumas no remunerativas, la continuidad del Fondo de Incentivo Docente para Activos y Jubilados, la suspensión del FOSAEC por el tiempo total de la paritaria y la Derogación de la Ley de Equidad Jubilatoria.

Más allá de la solicitud de otros ítems reclamados por UEPC con anterioridad (que se enumeran en el comunicado adjunto) la Asamblea de Delegados Departamentales resolvió adherir al paro del próximo lunes 9 de marzo convocado por el Día de la Mujer Trabajadora, con movilización en Capital y distintas acciones en el interior provincial, convocando a otro paro de actividades para el miércoles 11 de marzo también con movilización, dejando en claro que de presentar el Ejecutivo una oferta paritaria superadora que incluya los reclamos de UEPC se suspenda esta última medida, convocando de inmediato a los organismos de consulta, información, debate y resolución.

Por último, la Asamblea de Delegados Departamentales de UEPC repudió por amplia mayoría los actos violentos que obligaron al cuarto intermedio el último viernes, afectando el orden y la legitimidad democrática de la Asamblea, solicitando a todos los espacios participantes a sesionar con respeto y conforme al reglamento, instando también al órgano de Fiscalización a evaluar lo sucedido y aplicar las sanciones estatutarias que correspondan.