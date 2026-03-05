Provincia brinda apoyo a pymes para fortalecer la competitividad

El Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través del Ministerio de Bioagroindustria, llevó a cabo el acto de cierre de la primera edición del programa “Impulsando HACCP”, una iniciativa estratégica organizada por la Dirección General de Control de la Industria Alimenticia, con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

La propuesta se enmarca en las acciones de la Secretaría de Industria y está orientada a fortalecer la capacidad productiva, sanitaria y competitiva de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) de los sectores alimentario y de envases, mediante la provisión de asistencia técnica gratuita para la implementación del sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP).

Durante el evento se entregaron certificados de participación a las empresas beneficiarias, se presentaron los principales resultados alcanzados y se destacó el impacto positivo del programa en la mejora de los procesos productivos, la calidad y la seguridad alimentaria en toda la provincia.

“Este programa representa una herramienta clave para acompañar el crecimiento de nuestras PyMEs, mejorar la calidad de sus productos y garantizar la inocuidad alimentaria, fortaleciendo su competitividad y su acceso a nuevos mercados”, destacó el ministro Sergio Busso.

Alcance territorial y empresas beneficiadas

En esta primera edición participaron 26 PyMEs de 19 localidades pertenecientes a 14 departamentos, con un fuerte enfoque federal: el 72% de las empresas provienen del interior provincial, consolidando una política pública de alcance territorial y desarrollo regional.

Además, el programa incluyó más de 140 horas de asistencia y asesoría personalizada para las empresas beneficiarias y la realización de más de 50 auditorías técnicas, fortaleciendo los procesos internos y el cumplimiento de estándares de calidad.

En total, 95 personas fueron capacitadas, mediante instancias de formación virtual, asistencia técnica personalizada y auditorías presenciales, logrando un alto nivel de compromiso y mejora continua en cada organización.

Resultados e impacto

El programa permitió a las empresas:

Fortalecer sus sistemas de gestión de la inocuidad alimentaria.

Implementar herramientas clave para el control de procesos.

Reducir riesgos asociados a incidentes alimentarios.

Mejorar su competitividad y posicionamiento comercial.

Avanzar en el cumplimiento de normativas nacionales e internacionales.

Beneficios

Uno de los principales beneficios del programa es que las empresas que hayan participado de esta implementación podrán acceder a los beneficios de Mi Primera Certificación, además de importantes descuentos en el proceso de certificación oficial del sistema HACCP y Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) ante IRAM.

Las empresas beneficiarias acceden a:

15% de descuento en las auditorías de certificación Etapa I y Etapa II.

Bonificación total en la emisión de los certificados HACCP y BPM.

Este acompañamiento económico reduce significativamente los costos de certificación, facilitando que más PyMEs puedan acceder a estándares de calidad reconocidos a nivel nacional e internacional, mejorando su inserción en nuevos mercados y su perfil exportador.

Proyección del programa

A partir de los resultados obtenidos, el programa Impulsando HACCP se consolida como una política pública estratégica del Gobierno de Córdoba, orientada a fortalecer la industria alimentaria provincial, mejorar la calidad de los productos y proteger la salud pública.

La continuidad del programa permitirá ampliar su alcance territorial, sumar nuevas empresas y seguir posicionando a Córdoba como referente en producción segura, sustentable y de calidad.