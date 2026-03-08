Córdoba Emprendedora: Abren postulaciones para la Feria de Artesanías

Ya están abiertas las postulaciones para ser parte del espacio de visibilización exclusivo que tendrá Córdoba Emprendedora en la Feria Internacional de las Artesanías, que se desarrollará del 28 de marzo al 5 de abril en el Complejo Ferial Córdoba.

Será el sexto año, de manera consecutiva, que el programa provincial abre esta “vidriera” en el tradicional evento.

La experiencia permitirá que 40 marcas accedan a stands y exhiban lo que hacen, alcancen nuevos públicos, validen sus productos, hagan redes y vendan, sin afrontar ningún costo.

Entre los requisitos para anotarse se incluyen residir en la provincia de Córdoba, tener productos de elaboración propia o con un agregado de valor, contar con redes sociales activas, disponibilidad horaria y stock suficiente.

Quienes quieran ser parte del espacio podrán postularse ingresando en este link. Tienen tiempo de hacerlo hasta el 17 de marzo. Los cupos son limitados.

Un espacio que impulsa el talento cordobés

La participación en la Feria de las Artesanías se consolida como una política sostenida de fortalecimiento del ecosistema emprendedor.

En la edición anterior, las marcas que formaron parte de esta vidriera exhibieron todo su talento en rubros como marroquinería, cerámica, decoración, muebles, accesorios para bebés y mascotas, papelería, juguetes, joyería y más.

Durante siete días, miles de visitantes recorrieron los stands, generando posibilidades concretas de venta, posicionamiento y vínculos comerciales.

“La comunidad ya sabe que cuenta con este espacio en la Feria. Es el sexto año que participamos y siempre las expectativas son las mejores. Es una oportunidad valiosísima para que los emprendedores aprovechen la convocatoria del evento, y se muestren ante públicos nuevos”, dijo Laura Jure, secretaria general de Hábitat y Desarrollo Emprendedor.

Una de las marcas que pasó por los stands de Córdoba Emprendedora en 2025 fue Somos JF, un proyecto dedicado al diseño de fundas.

“Fue la primera experiencia con Córdoba Emprendedora y fue excelente. De ahí no paré más: hice cursos y estuve en otros espacios de visibilización. Eso me sirvió un montón. Muy contento porque desde ahí empecé a notar el crecimiento y sin ese primer paso no hubiera sido así”, contó Juan.

Cecilia de Casa Serena llevó definitivamente sus aromas de autor a otro nivel y recordó: “Lo viví con mucha gratitud. Fue un momento bello con mis compañeros, con los otros feriantes, conseguí proveedores y vendí. Algunos de esos clientes con los que me contacté esos días, hoy son clientes fijos de determinas fragancias. Fue un logro para mí”.

Córdoba Emprendedora busca ser ese trampolín donde los proyectos se sientan seguros para dar el salto hacia el siguiente nivel. Para ello, ofrece acompañamiento integral a través de apoyo financiero, mentorías, capacitaciones y acceso a grandes espacios de comercialización durante todo el año.

La iniciativa es impulsada por la Secretaría General de Hábitat y Desarrollo Emprendedor, con el apoyo de la Fundación Banco de Córdoba.