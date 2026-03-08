Construcción de la UPC en San Francisco alcanza más del 80% de avance

La construcción de la nueva sede regional de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) en la ciudad de San Francisco ya alcanzó el 83 por ciento de avance, en el marco del plan de expansión universitaria que impulsa el Gobierno provincial en el interior.

El edificio se integra al Polo Educativo San Francisco y permitirá ampliar la oferta de formación superior con nuevas disciplinas científicas y tecnológicas vinculadas al mundo del trabajo y al desarrollo productivo del este cordobés.

Durante una recorrida por la obra, el gobernador Martín Llaryora y el intendente de San Francisco, Damián Bernarte, supervisaron el progreso de los trabajos que comenzaron en abril de 2025.

La futura sede tendrá 2.515 metros cuadrados cubiertos distribuidos en dos plantas, sobre un terreno total de 7.543 metros cuadrados, con una inversión provincial que supera los 6.173 millones de pesos.

En la planta baja se ubicarán un salón de actos, aulas híbridas, cantina, sanitarios mixtos, sala de profesores, aulas taller, espacio técnico, archivo y áreas de gobierno.

En la planta alta funcionarán el gabinete informático, sala de reuniones, biblioteca, aulas híbridas, aulas taller, sanitarios mixtos, lactario y el centro de estudiantes.

La llegada de la UPC a la cabecera del departamento San Justo permitirá abrir nuevos campos de conocimiento y fortalecer la formación profesional en la región.

La obra forma parte del programa de regionalización universitaria que impulsa la Provincia, que contempla la ejecución de sedes regionales en distintas localidades, alcanzando unos 30.000 metros cuadrados de nueva infraestructura universitaria y una inversión inicial cercana a 69.000 millones de pesos.