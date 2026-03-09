La Juventud de la UCR Departamental reunió cerca de un centenar de dirigentes

Se desarrolló en Brinkmann, el Campa 2026, convocado desde la Juventud Departamental de la UCR que preside el Brinkmanense Hipólito Tomati.

Jóvenes de toda la Provincia participaron de los diferentes panel propuestos que incluyen temas locales, provinciales y nacionales.

Referentes y representantes de Gobiernos Municipales, Concejos Deliberantes, Legisladores y otras autoridades partidarias, compartieron experiencias e ideas con el afán de ser opción política, pensando en las próximas elecciones del 2027.

La actividad se extendió hasta el día domingo.