Córdoba Emprendedora: El Emprende Day 2026 ya tiene fecha y lugar

El Emprende Day 2026 ya tiene fecha y lugar. El evento más importante para las y los emprendedores de toda la provincia se desarrollará el próximo 9 de junio, desde las 14, en el Centro de Convenciones.

La jornada es impulsada por Córdoba Emprendedora, programa articulado entre la Secretaría General de Hábitat y Desarrollo Emprendedor y la Fundación Banco de Córdoba, y promete una agenda recargada y la asistencia de más de 3.000 personas.

El cronograma incluye conferencias con líderes del ecosistema emprendedor y referentes para el sector y también paneles con herramientas técnicas y con emprendedores, que compartirán experiencias e inspiración para hacer crecer proyectos.

Además, quienes estén presentes podrán hacer mucho networking y recorrer stands informativos sobre créditos y demás oportunidades de consolidación.

La secretaria General de Hábitat y Desarrollo Emprendedor, Laura Jure, resaltó que con el Emprende Day “buscamos potenciar ideas, profesionalizar negocios y generar nuevas conexiones estratégicas”.

Y agregó: “Será un espacio de aprendizaje y de mucha motivación tanto para quienes están en fase de idea como para quienes ya tienen sus marcas en marcha. Esperamos que, como cada año, se vayan enriquecidos, con nuevos vínculos y con los tips que necesitaban para innovar y animarse a crecer”.

Cómo participar

La entrada es gratuita, pero los cupos son limitados. Las inscripciones ya están disponibles ingresando en el link https://emprendeday.eventbrite.com.ar

Una comunidad que crece

Desde hace 5 años, Córdoba Emprendedora acompaña a quienes se lanzan con pocas herramientas al mundo del emprendedurismo y a quienes tienen demasiado potencial para quedarse estancados.

¿Cómo? A través de ejes integrales como el mentoreo, la financiación, la capacitación y los espacios de visibilización.

Estas acciones ya han impacto y siguen haciéndolo en su red de acción conformada por 23.000 emprendedoras y emprendedores de toda la provincia.