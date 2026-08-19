Córdoba Emprendedora: Reunieron a más de 20 productores de distintos puntos de la provincia

El Gobierno de Córdoba, a través de la Secretaría General de Hábitat y Desarrollo Emprendedor, realizó dos nuevas mesas de diálogo de Córdoba Emprendedora, que reunieron a más de 20 productores de distintos puntos de la provincia.

Especializarse, generar redes de trabajo, incorporar nuevas herramientas o redefinir un modelo de negocio fueron algunas de las estrategias que compartieron los emprendedores durante los encuentros, que también permitieron intercambiar experiencias, identificar dificultades y detectar oportunidades de colaboración.

La secretaria General de Hábitat y Desarrollo Emprendedor, Laura Jure, encabezó las jornadas y destacó: “En Córdoba tenemos un ecosistema muy grande, muy importante, único en el país”.

Además, señaló: “Para el Gobierno, los emprendedores son un gran orgullo, todos creemos en lo que hacen, en lo que aportan. Son importantes para el desarrollo de la provincia”.

Las mesas de diálogo forman parte de las acciones de Córdoba Emprendedora para fortalecer los vínculos entre quienes integran el ecosistema y construir una agenda de trabajo a partir de sus necesidades.

Experiencias que inspiran

Joaquín creó Urso, una marca dedicada a la elaboración artesanal de bebidas alcohólicas, entre ellas licores, gin de autor y destilados realizados con ingredientes locales y orgánicos.

En 2021 perdió su trabajo y encontró en el emprendimiento una oportunidad para desarrollar una actividad que ya realizaba. “En ese momento el panorama no era bueno, pero vi una oportunidad para empezar mi negocio”, contó.

Desde entonces, su proyecto forma parte de la comunidad Córdoba Emprendedora, donde encontró herramientas para potenciarlo. “Cursos, espacios de visibilización que siempre te permiten tener un feedback del cliente y más acciones para profesionalizarse. Este apoyo es el que nos demuestra que no estamos solos con nuestros emprendimientos”, expresó.

Laura, en tanto, creó Verbena en octubre de 2025, un emprendimiento dedicado al diseño y fabricación artesanal de productos de cuero.

Este año participó con un stand en un espacio de visibilización de Córdoba Emprendedora en Córdoba Shopping, una experiencia que significó un impulso para continuar desarrollando su proyecto.

“Córdoba Emprendedora es una comunidad de la provincia, totalmente gratuita. Mucha gente puede subestimarlo porque no viene del ámbito privado; sinceramente lo público vale, sirve, está al servicio nuestro y es una oportunidad para los emprendedores”, afirmó.

Una comunidad que acompaña

Córdoba Emprendedora es una iniciativa del Gobierno de Córdoba que acompaña desde finales de 2020 a personas que buscan desarrollar y fortalecer sus emprendimientos.

El programa trabaja sobre distintos ejes, entre ellos el mentoreo, la financiación, la capacitación y la generación de espacios de visibilización en shoppings, eventos, ferias y otras propuestas.

La iniciativa es articulada por la Secretaría General de Hábitat y Desarrollo Emprendedor, con el apoyo de la Fundación Banco de Córdoba.