Región Centro: Se realizó III Jornada Provincial «De saber se trata», contra la Trata de Personas

La secretaria de la Mujer del Gobierno de Córdoba, Claudia Martínez, participó de la III Jornada Provincial “De saber se trata” y del II Encuentro de la Región Centro en Acción contra la Trata de Personas, bajo el lema “De las políticas públicas a la acción territorial”, en el Museo de la Constitución Nacional de la ciudad de Santa Fe.

El encuentro tuvo como objetivo generar un espacio de intercambio de experiencias entre las provincias de Córdoba, Entre Ríos Y Santa Fe, en lo referente a la prevención, detección y abordaje de este delito.

Claudia Martínez compartió el panel de apertura junto al secretario de Derechos Humanos de Santa Fe, Emilio Jatón; y la coordinadora del Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos del Tráfico y la Trata de Personas del Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Silvina Calveyra.

En su alocución, la Secretaria de la Mujer de Córdoba señaló: “Celebro profundamente este encuentro que hoy nos convoca para abordar una problemática en la que venimos trabajando hace muchos años de manera conjunta, no sólo en la prevención y persecución de este delito, sino también, en el acompañamiento a las víctimas y sus familias”.

Seguidamente resaltó la importancia de estos espacios interprovinciales donde participan equipos técnicos, Poder Judicial, fuerzas de seguridad, universidades, organizaciones de la sociedad civil y organismos nacionales porque “enfrentar este delito requiere articulación y compromiso sostenido”.

También estuvieron presentes, la delegada del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas del Ministerio de Seguridad Nacional, Graciela Mayorga; y funcionarios y especialistas en Derechos Humanos.