Sigue vigente Estado de Alerta Ambiental por riesgos de Incendios

Desde el 1 de junio rige en todo el territorio provincial el Estado de Alerta Ambiental por riesgo de incendios, dispuesto por el Ministerio de Seguridad y vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

La medida comprende el período de mayor peligrosidad para el desarrollo y propagación de incendios forestales y rurales, debido a factores como la sequía, las heladas, las altas temperaturas y la acumulación de material combustible en zonas serranas y agroganaderas.

En este marco, está prohibido el encendido de cualquier tipo de fuego en tierras públicas de la provincia, así como toda actividad que pueda dar origen a incendios.

Ante la presencia de humo o fuego, se solicita dar aviso inmediato al 100 (Bomberos), 911 o 0800-888-38346 (FUEGO).