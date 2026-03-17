Córdoba es Sede del Consejo de Seguridad Interior

En el Centro de Convenciones Córdoba, el ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, y la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, encabezan la apertura del Consejo de Seguridad Interior 2026.

Del acto de apertura también participa el intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini.

El Consejo de Seguridad Interior es un organismo político-técnico de coordinación de las políticas de seguridad entre el Gobierno nacional y las provincias para el abordaje y combate de delitos y situaciones que afectan la seguridad interna, en el marco de la Ley de Seguridad Interior N.º 24.059.

En esta oportunidad, Córdoba es sede de la primera reunión del Consejo en el año, que reunió además a ministros provinciales, jefes de fuerzas de seguridad provinciales y federales, y autoridades judiciales.

En su discurso, Quinteros agradeció la presencia de sus pares de todas las provincias del país y destacó que este encuentro “es un ámbito en el que se puede discutir, debatir e intercambiar opiniones en tiempos en los que el delito no reconoce jurisdicciones ni límites”.

En ese marco, resaltó el enfoque federal del Ministerio de Seguridad de la Nación y señaló que “cada vez que Córdoba ha tenido un problema vinculado a incendios, seguridad u otras emergencias, la primera llamada que recibimos fue del Ministerio de Seguridad de la Nación. Eso permite trabajar con verdadera tranquilidad y coordinación”.

A su turno, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, señaló que el encuentro busca “fortalecer la coordinación federal en un trabajo en red, no con declaraciones o buenas intenciones, sino con estrategia y resultados medibles”, a partir de acuerdos concretos entre las distintas jurisdicciones.

“La seguridad no puede gestionarse en solitario: requiere intercambio de información, trabajo operativo conjunto y una mirada compartida sobre los problemas que enfrentamos”, subrayó.

Durante el encuentro se planteó avanzar en un compromiso federal con prioridades en materia de seguridad, entre las que se destacan la reducción de los homicidios dolosos, la lucha contra el narcotráfico, el combate a la circulación ilegal de armas, y el desarrollo de una estrategia federal contra el ciberdelito.

El Consejo de Seguridad Interior, coordinado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, prevé cuatro reuniones a lo largo del año. Tras el encuentro realizado en Córdoba, el próximo se llevará a cabo en la provincia de Entre Ríos.

En este marco, las autoridades firmarán un acta de compromiso federal vinculada a estos ejes de trabajo, con metas específicas para las provincias. Equipos del Ministerio de Seguridad de la Nación acompañarán ese proceso con el objetivo de realizar un seguimiento de los avances en los próximos encuentros del Consejo y consolidar una agenda orientada a resultados concretos en materia de seguridad.

Con esta actividad, Córdoba se consolida como punto de encuentro para el diálogo y la coordinación de las políticas de seguridad a nivel federal.

La realización del Consejo de Seguridad Interior en la provincia permite avanzar en acuerdos de trabajo conjunto entre Nación y las jurisdicciones, fortaleciendo las estrategias de prevención del delito y las acciones contra el narcotráfico, el crimen organizado y otras formas de criminalidad.