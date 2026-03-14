Córdoba obtuvo financiamiento para avanzar en importante obra vial

La Provincia de Córdoba obtuvo 250 millones de dólares de financiamiento internacional para avanzar con la construcción de la Circunvalación de Río Cuarto, una de las obras viales más importantes que se ejecutan actualmente en el país y clave para la logística del sur provincial. ￼

El esquema fue estructurado junto a la Corporación Financiera Internacional (IFC), organismo del Grupo Banco Mundial, y combina recursos directos de ese organismo con la participación de bancos internacionales.

La obra prevé transformar en autopista tramos estratégicos de la Ruta Nacional 8 y de la Ruta Nacional A-005, con el objetivo de mejorar la seguridad vial, ordenar el tránsito pesado y fortalecer la competitividad de la región. ￼

El financiamiento se divide en dos tramos: El primero, por USD 50 millones, será aportado directamente por IFC con un plazo de siete años. El segundo, por USD 200 millones, se estructuró bajo el esquema de B-lenders, con participación de bancos internacionales como Santander, Deutsche Bank, Bank of China e ILX. ￼

La Provincia había iniciado la obra con recursos propios y ahora reintegrará esos fondos mediante este crédito internacional, lo que permitirá mejorar la planificación financiera del proyecto. ￼

El gobernador Martín Llaryora destacó el alcance estratégico de la obra para la producción cordobesa.

“La Circunvalación de Río Cuarto es una obra clave para mejorar la logística del sur provincial, aumentar la seguridad vial y potenciar el desarrollo productivo de toda la región. Este financiamiento demuestra que Córdoba genera confianza y puede acceder a inversiones internacionales para seguir creciendo”, señaló.

La intervención contempla la duplicación de calzada, intercambiadores a distinto nivel, colectoras y mejoras en los accesos al nodo logístico del sur cordobés, lo que permitirá reducir tiempos de viaje y disminuir la circulación de tránsito pesado dentro de la ciudad.

Río Cuarto es uno de los principales centros logísticos y comerciales del interior del país, por lo que la obra tendrá impacto directo en la actividad productiva regional, además de mejorar la calidad de vida de los habitantes y reducir accidentes de tránsito.

Alfonso García Mora, vicepresidente de IFC para Europa, América Latina y el Caribe, manifestó: “Este proyecto marca un hito histórico, no solo para Córdoba sino para toda América Latina”.

“Al adoptar -continuó- un préstamo vinculado a la sostenibilidad, Córdoba está estableciendo un precedente sobre cómo los gobiernos subnacionales pueden acceder a financiamiento que premia un sólido desempeño ambiental, social y de gobernanza. En IFC estamos orgullosos de continuar nuestra asociación con la Provincia, apoyando su visión de construir infraestructura más segura, sostenible e inclusiva que genere empleo y fomente oportunidades económicas”.

Financiamiento Vinculado a la Sostenibilidad

El préstamo, además, se encuadra en el Marco de Financiamiento Vinculado a la Sostenibilidad impulsado por la Provincia, que relaciona el costo del crédito con el cumplimiento de metas ambientales y sociales.

Con este esquema, Córdoba se convirtió en la primera provincia argentina y el primer estado subnacional de América Latina en aplicar este tipo de financiamiento.

La concreción de esta obra tendrá impacto social positivo, al mejorar la calidad de vida de los habitantes y lograr la reducción de accidentes de tránsito dentro de la ciudad.

También se traduce en menor contaminación y mayor cuidado del ambiente.

Con el impulso de esta obra, el Gobierno de la Provincia de Córdoba reafirma su compromiso con una urbanización sostenible enfocada en potenciar la competitividad regional, atraer inversiones y mejorar la calidad de vida de sus ciudadano.