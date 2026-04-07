Córdoba fortalece articulación entre el sector científico y productivo

El Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través del Ministerio de Bioagroindustria, llevó adelante un encuentro con autoridades de universidades e instituciones científicas y tecnológicas para analizar la actualidad del sistema científico y fortalecer su articulación con el sector productivo.

Durante la reunión se abordaron distintas estrategias orientadas a potenciar la investigación aplicada, promover la innovación y fortalecer la transferencia de conocimiento hacia los sectores productivos de la provincia.

En ese marco, se destacó el impacto del programa Córdoba Ciencia Productiva, que cuenta con una inversión del Gobierno provincial de $1.200 millones en aportes no reembolsables destinados a proyectos de investigación, innovación pública e innovación productiva.

Esta iniciativa busca que el conocimiento generado en el sistema científico se traduzca en soluciones concretas que contribuyan a mejorar la competitividad de empresas, cámaras y clusters de Córdoba.

El encuentro generó un espacio de intercambio entre el sector académico, organismos de investigación y el Estado provincial para avanzar en nuevas herramientas que fortalezcan la cooperación institucional y promuevan el desarrollo científico-tecnológico con impacto productivo.

Durante la jornada también se analizaron distintos ejes vinculados al presente del sistema científico-tecnológico y al rol de las universidades en la generación de conocimiento aplicado al desarrollo productivo.

Asimismo, se planteó avanzar en líneas de trabajo conjuntas relacionadas con la elaboración de manuales de buenas prácticas en transferencia científico-tecnológica y con el relevamiento del equipamiento científico disponible en las instituciones, con el objetivo de optimizar su utilización y potenciar la cooperación entre organismos.

Otro de los puntos abordados fue la posibilidad de promover una mayor participación de universidades e instituciones científicas en los Centros de Innovación radicados en distintos puntos del territorio provincial, con el propósito de fortalecer el desarrollo de distritos de innovación con arraigo local.

Durante el encuentro, el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, destacó la importancia de continuar profundizando la articulación entre el sistema científico y el entramado productivo de la provincia.

“La ciencia y la tecnología son herramientas fundamentales para potenciar nuestro entramado productivo. Córdoba tiene universidades de excelencia y un sistema científico de gran nivel, y nuestro desafío es seguir articulando ese conocimiento con el sector productivo para generar más competitividad y desarrollo”, expresó.

De esta manera, el Gobierno de Córdoba reafirma su compromiso con el impulso de políticas públicas que promuevan la ciencia, la tecnología y la innovación como pilares del desarrollo sostenible y la competitividad provincial.