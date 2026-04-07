Llaryora firmó convenio para financiar programa de mejora energética en hospitales públicos

En el marco del fortalecimiento de la cooperación entre Argentina y Francia, el gobernador Martín Llaryora presidió la firma de un préstamo de 50 millones de euros con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) para financiar un programa de mejora energética en hospitales públicos.

El financiamiento permitirá avanzar en el proyecto “Mejora energética para establecimientos hospitalarios sostenibles e inclusivos”, que contempla la intervención integral de cuatro centros de salud de referencia en la ciudad de Córdoba: el Hospital Córdoba, el Hospital Misericordia, el Hospital Neonatal Dr. Ramón Carrillo y el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad.

“El acuerdo con Francia es muy importante porque nos permite concretar una modernización profunda del sistema hospitalario público en Córdoba, con una inversión de 50 millones de euros destinada a hospitales estratégicos que atienden a miles de cordobeses, en su mayoría sin cobertura médica”, señaló Llaryora.

“El proyecto va a generar mejoras concretas en la vida cotidiana de los hospitales. Vamos a tener mejores condiciones térmicas, espacios más adecuados para pacientes y equipos de salud, y una atención de mayor calidad”, agregó.

La iniciativa apunta a modernizar la infraestructura sanitaria mediante la optimización de sistemas eléctricos, iluminación, climatización y ventilación, además de incorporar energía solar fotovoltaica y sistemas de gestión energética.

En este sentido, el mandatario destacó el impacto en eficiencia y sostenibilidad: “La incorporación de tecnología moderna permitirá reducir más del 40% el consumo energético, optimizando costos y fortaleciendo un sistema de salud más eficiente y sustentable”.

Finalmente, remarcó el valor estratégico del acuerdo: “Esta alianza no sólo aporta financiamiento, sino también conocimiento técnico y estándares internacionales, y posiciona a Córdoba en la transición energética y la adaptación al cambio climático”.

A su vez, Embajador de Francia en Argentina, Romain Nadal, expresó que las provincias -como Córdoba- son actores esenciales en un trabajo en conjunto que vuelven acciones tangibles que benefician directamente a sus ciudadanos

“Este proyecto ambicioso moderniza y fortalece la infraestructura de los hospitales públicos, reforzando los servicios esenciales de salud y mejorando la calidad de vida de los pacientes y del personal médico. La provincia de Córdoba se convierte hoy en un ejemplo destacado”, sostuvo Romain.

Además, el representante francés en Argentina, destacó que “estos esfuerzos son una muestra concreta de cómo la colaboración entre Francia y una provincia puede dar resultados tangibles y duraderos”. Y agregó: “Francia honra de acompañar a la Argentina y a la provincia de Córdoba en este camino con espíritu de asociación, respeto y confianza”.

Por su parte, la directora de la AFD, Lorena Chara, indicó que este acuerdo «permitirá ampliar el acceso a sistemas de salud esenciales a la población más vulnerable”. Asimismo indicó que la operación del crédito contará con colaboración técnica implementada por la cooperación alemana.

Financiamiento y condiciones

El préstamo total asciende a 50 millones de euros, compuesto por 35 millones aportados por la AFD y 15 millones provenientes del Fondo Verde para el Clima.

El esquema financiero prevé un plazo total de 15 años, con cinco años de gracia y amortizaciones semestrales.

Además, el acuerdo incluye la constitución de una cuenta de garantía en el exterior por 3,5 millones de euros, financiada con el primer desembolso del crédito.

Cooperación internacional y sostenibilidad

El proyecto se enmarca en el programa internacional PEEB Cool, impulsado por los gobiernos de Francia y Alemania, que promueve la eficiencia energética en edificios públicos y su adaptación al cambio climático.

La iniciativa refleja una estrategia orientada a impulsar inversiones sostenibles, fortalecer la resiliencia climática y mejorar la calidad de los servicios públicos esenciales, en este caso, el sistema de salud provincial.