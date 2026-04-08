Empresas cordobesas agroalimentarias con presencia en el mercado brasileño

ProCórdoba está presente en Anuga Select Brazil, una de las principales ferias de alimentos y bebidas de América Latina, que se desarrolla hasta el 9 de abril en el Anhembi District de la ciudad de San Pablo.

En ese marco, seis empresas cordobesas del sector agroalimentario forman parte de la delegación argentina con el objetivo de fortalecer su presencia en el mercado brasileño y generar nuevas oportunidades de negocios.

La entidad provincial cuenta con un stand institucional propio dentro del pabellón argentino dispuesto por PromArgentina, en formato de meeting point donde las firmas de la provincia exhiben su oferta exportable y mantienen reuniones comerciales con potenciales compradores, distribuidores y socios estratégicos de la región.

El espacio Córdoba está ubicado en el booth D310 y facilita la visibilidad de la oferta local y la generación de contactos comerciales calificados.

Cabe señalar que Brasil se consolida como un destino prioritario para la producción argentina: en febrero fue el principal mercado de exportación del país, concentrando el 15,3 % de las ventas externas. A su vez, representa el mayor mercado de alimentos y bebidas de América Latina y uno de los diez más importantes a nivel global, con un sector que representa alrededor del 10 % de su Producto Bruto Interno.

Una plataforma regional para generar negocios y analizar tendencias

Anuga Select Brazil se posiciona como un hub regional para la industria, orientado a conectar fabricantes, distribuidores, minoristas y el sector de food service con compradores nacionales e internacionales. El evento combina exposición comercial con rondas de negocios preagendadas y espacios de intercambio sobre tendencias, innovación y sostenibilidad.

La feria reúne a una amplia diversidad de segmentos, entre ellos alimentos procesados, lácteos, bebidas, productos orgánicos, alimentos gourmet y servicios gastronómicos, junto con espacios específicos orientados a la innovación y el análisis de tendencias.

Las seis empresas cordobesas que integran la delegación y están presentes en el stand de ProCórdoba son Chammas, dedicada a la elaboración y comercialización de alimentos; Don Celestino, enfocada en la producción de dulce de leche premium con posicionamiento gourmet; Nutragroup, especializada en el desarrollo de suplementos dietarios y alimentos funcionales; Legume, orientada a la producción de pastas libres de gluten y veganas a base de legumbres; Novarum Pharma, dedicada a la elaboración de suplementos nutricionales y alimentos funcionales; y Hesai, enfocada en la elaboración y comercialización de alimentos.

De este modo, la presencia en este evento refuerza la estrategia provincial de promoción de exportaciones contribuyendo a consolidar la oferta cordobesa en el escenario internacional y a generar oportunidades concretas para el sector agroalimentario.