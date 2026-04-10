ProCórdoba: Lanza segunda edición curso «Tendencias y herramientas para la gestión exportadora»

La Agencia ProCórdoba lanza la segunda edición del curso «Tendencias y herramientas para la gestión exportadora», una propuesta de formación gratuita para consultores del Programa In Company, personal de la Agencia y profesionales de empresas con actividad en comercio exterior y apertura de mercados internacionales.

El programa se extiende de mayo a octubre de 2026, bajo la conducción de Gustavo Scarpetta y su equipo docente. El cursado es virtual y sincrónico, con una clase de tres horas cada mes y un total de seis encuentros.

La primera clase se dictará el miércoles 27 de mayo; las siguientes tendrán lugar el último miércoles de cada mes. En todos los casos, el horario será de 18:00 a 21:00.

Contenidos específicos

El recorrido está organizado en seis módulos que cubren los principales ejes de la gestión exportadora actual. El primero analiza el escenario global 2026 en comparación con el año anterior y su impacto en los negocios internacionales.

A partir de ahí, el programa avanza sobre la gestión de proyectos en comercio exterior, la estrategia comercial internacional y el posicionamiento estratégico.

Uno de los módulos centrales aborda la inteligencia comercial avanzada, con herramientas de investigación ágil, recursos digitales e inteligencia artificial aplicada a la operatoria exportadora.

El programa cierra con un módulo dedicado a la resiliencia exportadora, orientado a fortalecer la capacidad de las empresas para sostenerse y adaptarse en contextos de alta incertidumbre.

Esta iniciativa se enmarca en el compromiso de ProCórdoba de desarrollar capacidades en las empresas cordobesas para que diseñen estrategias comerciales competitivas y generen oportunidades de negocio concretas en el exterior.

A través de la formación especializada, la Agencia acompaña a consultores y profesionales del sector en cada etapa del proceso exportador, con el objetivo de consolidar la oferta exportable de Córdoba y contribuir a la internacionalización de su matriz productiva.

Inscripciones

Los cupos son limitados. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 22 de mayo a través de este formulario.