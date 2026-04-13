Provincia trabaja en la construcción de ciclovía paralela entre Balnearia y Miramar de Ansenuza

La Provincia, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, trabaja en la construcción de una ciclovía paralela a la Ruta Provincial A196, entre el Polideportivo Municipal de Balnearia con el acceso a la localidad de Miramar de Ansenuza, departamento San Justo.

La traza proyectada tiene una longitud total de 9.960 metros y registra un avance del 24%.

Actualmente, los trabajos están concentrados en la ejecución de terraplén, subrasante y calzada de hormigón.

La obra apunta a dotar y garantizar de infraestructura segura y eficiente para los vecinos que utilicen el ciclismo como medio de movilidad.

Más obras para la zona

De manera simultánea, la Dirección de Vialidad, avanza con la repavimentación de 19 kilómetros de la Ruta Provincial 17, entre la intersección de la Ruta Provincial 3 – Marull – y la localidad de La Para.

En este tramo se ejecutan tareas de fresado, reciclado del paquete estructural existente, distribución de base granular y carpeta asfáltica, y reacondicionamiento de banquinas.

En tanto, se trabaja en el asfaltado de 1.17 km de la Costanera Este de Miramar de Ansenuza con pavimento intertrabado.