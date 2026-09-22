Córdoba fortalece su vinculación educativa con Brasil

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba mantuvo el pasado 16 de septiembre un encuentro con autoridades y referentes del Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) y del Instituto Federal de Alagoas (IFAL), de Brasil, con el propósito de explorar nuevas líneas de cooperación educativa entre Córdoba y el país vecino.

La reunión se desarrolló en el marco de la visita a Córdoba de autoridades académicas brasileñas y del Encuentro de Cooperación Académica Internacional Brasil–Córdoba, una iniciativa orientada a promover el intercambio de experiencias y generar nuevas oportunidades de cooperación, movilidad estudiantil y docente, formación continua y desarrollo de proyectos conjuntos entre instituciones de Córdoba y Brasil.

La visita de la delegación del IFMA se realizó, además, de manera paralela al programa de español y experiencia profesional que docentes y estudiantes de esa institución desarrollaron en Córdoba. El IFMA integra la Red Federal de Educación Profesional, Científica y Tecnológica de Brasil, conformada por 38 Institutos Federales distribuidos en el territorio brasileño y dependientes del Gobierno Federal.

La reunión estuvo encabezada por el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, junto a la secretaria de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, Gabriela Peretti, y el coordinador de la Unidad de Certificación de Competencias en Lenguas Extranjeras (UCCLE), Pablo Carpintero.

Por parte de Brasil, participó una comitiva del Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, encabezada por su rector, Carlos Cesar Teixeira Ferreira, acompañado por autoridades de su equipo de prorrectores. También participó una delegación del Instituto Federal de Alagoas, encabezada por Selma Bezerra, coordinadora de Internacionalización.

Durante el encuentro, las autoridades dialogaron sobre diferentes posibilidades de articulación entre el Ministerio de Educación de Córdoba y ambas instituciones brasileñas, particularmente en torno a la formación docente, la certificación de competencias lingüísticas y la generación de oportunidades de intercambio para docentes y estudiantes.

La reunión se inscribe en las acciones que la Provincia viene desarrollando para fortalecer la enseñanza y la certificación de lenguas extranjeras en el sistema educativo, a través de iniciativas que articulan formación, desarrollo profesional docente, evaluación y certificación. En este marco, la UCCLE impulsa líneas de trabajo orientadas a ampliar las oportunidades de formación y certificación y a generar articulaciones con instituciones nacionales e internacionales.

Asimismo, el encuentro permitió profundizar una línea de cooperación educativa con Brasil que Córdoba viene fortaleciendo a través de distintas iniciativas. Esta vinculación busca ampliar las oportunidades formativas para estudiantes y docentes y favorecer espacios de integración lingüística y cultural entre ambos países, en consonancia con una perspectiva educativa plurilingüe e intercultural.

“Este encuentro con instituciones de Brasil nos permite seguir construyendo puentes para que nuestros docentes y estudiantes accedan a nuevas oportunidades de formación, intercambio y certificación de competencias lingüísticas. En Córdoba, bajo el impulso del gobernador Martín Llaryora, entendemos que aprender otras lenguas es también abrir puertas al conocimiento, al trabajo y al encuentro entre culturas. Queremos una educación que amplíe horizontes y prepare a nuestros estudiantes para desenvolverse en un mundo cada vez más conectado”, expresó el ministro de Educación, Horacio Ferreyra.

En este sentido, el coordinador de la Unidad de Certificación de Competencias en Lenguas Extranjeras, Pablo Carpintero, señaló: “Desde la UCCLE entendemos que fortalecer una política de lenguas extranjeras implica articular la certificación de competencias lingüísticas con la formación docente y con nuevas oportunidades de intercambio y cooperación. Este encuentro nos permite seguir ampliando esa agenda a partir del trabajo conjunto con instituciones de Brasil y avanzar hacia una educación que promueva una ciudadanía cada vez más plurilingüe e intercultural”.

El encuentro permitió identificar áreas de interés común y sentar las bases para continuar explorando acciones conjuntas entre el Ministerio de Educación de Córdoba y las instituciones brasileñas, con vistas a fortalecer los vínculos de cooperación educativa y generar nuevas oportunidades de formación, certificación e intercambio.