Gobierno de Córdoba ejecuta obras en la Terminal de Omnibus T1

Con un ambicioso proyecto arquitectónico, el Gobierno de Córdoba ejecuta una serie de obras en la Terminal de Ómnibus T1 de la ciudad capital para optimizar su funcionalidad y mejorar la experiencia de los usuarios.

El edificio, inaugurado en 1971, cuenta con una superficie aproximada de 26.530 m2 distribuidos en un subsuelo y tres niveles por donde transitan 80.000 personas al día.

La intervención busca reparar el desgaste por el paso del tiempo y adecuar la infraestructura a las normativas actuales.

El proyecto contempla la revalorización arquitectónica, reparación y renovación de instalaciones y servicios acorde a las normativas actuales.

La obra se desarrollará en dos etapas que se ejecutarán en paralelo, priorizando los horarios nocturnos y de menor circulación para alterar lo menos posible el funcionamiento.

Más seguridad, mejor circulación y mayor accesibilidad

La primera etapa de las obras, que demandará un año, estará enfocada en mejorar las condiciones de seguridad, accesibilidad y funcionamiento del edificio.

Abarcará principalmente los sistemas eléctricos, la prevención de incendios y la circulación entre los distintos niveles.

En materia eléctrica, se renovará el cableado y se instalarán nuevos tableros, una subestación transformadora de 3.000 kilovoltamperios y un grupo electrógeno de 500 kilovoltamperios, equipado con un sistema de transferencia automática.

La nueva infraestructura permitirá garantizar el suministro de los servicios esenciales ante eventuales interrupciones y atender la demanda de los espacios comunes, comercios, boleterías y futuros requerimientos de climatización.

La intervención también contempla una importante actualización del sistema contra incendios, que incorporará 315 detectores, 700 rociadores y 125 extintores, además de avisadores manuales y dispositivos de alarma. A esto se suma la adecuación de los hidrantes existentes y la construcción de una cisterna destinada a abastecer la red.

Otro de los objetivos centrales es mejorar la accesibilidad y facilitar la circulación dentro del edificio. Para ello, se incorporarán dos núcleos de circulación vertical, cada uno equipado con dos ascensores, que permitirán conectar los diferentes niveles. También se reemplazarán las escaleras mecánicas.

Una nueva experiencia, con mejores servicios y más confort

La segunda etapa se desarrollará a lo largo de 18 meses, apuntando a recuperar sectores del edificio, mejorar su climatización y reorganizar los espacios interiores para brindar mejores condiciones a pasajeros, usuarios y comerciantes.

Uno de los principales cambios estará en los accesos que contarán con puertas automáticas y espacios de transición destinados a conservar la temperatura en las áreas de uso público. También se renovarán los sanitarios existentes y se incorporarán nuevos baños en el nivel superior, donde actualmente no hay instalaciones de este tipo.

Se sumarán servicios para los usuarios, como puntos de carga para celulares y computadoras, junto con un sistema renovado de señalización y pantallas de información que facilitarán la orientación y el acceso a los servicios.

El ingreso a las plataformas será reorganizado para garantizar el acceso exclusivo de los pasajeros con boleto. Para ello, se incorporarán dispositivos digitales de validación que permitirán controlar los accesos de manera más ágil y ordenada.

La seguridad también tendrá un refuerzo significativo, con la ampliación del área de vigilancia y de la cobertura del sistema de cámaras, fortaleciendo el monitoreo de los distintos sectores del edificio.

La recuperación del nivel superior permitirá poner en uso superficies que actualmente se encuentran ociosas y acondicionar la terraza para ampliar las posibilidades de utilización del edificio.

El proyecto también contempla un reordenamiento integral del espacio interior con el reordenamiento y reubicación de locales comerciales y gastronómicos. Se unificarán las fachadas y la cartelería de los comercios para lograr una imagen más ordenada y permitir una identificación más clara de cada servicio.

En paralelo, se repararán las plataformas para corregir pendientes y solucionar filtraciones hacia el subsuelo, donde funciona el sector de paquetería.

Las obras son llevadas a cabo por la Subsecretaría de Arquitectura perteneciente al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.