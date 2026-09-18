Ministro Siciliano destacó trabajo conjunto del sector público y privado cordobés en la obra

El ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, participó de la apertura de la XIII Jornada de Infraestructura organizada por la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), Delegación Córdoba, donde destacó el trabajo conjunto entre los sectores público y privado y reclamó por la ausencia de obras para la provincia en el proyecto de Presupuesto Nacional.

“Para nosotros es un orgullo participar y agradecer a CAMARCO la invitación y el trabajo en equipo que hacemos el sector privado y el sector público en Córdoba, para que hoy seamos una de las provincias que más obras de infraestructura hace en la Argentina”, señaló Siciliano.

En ese marco, el ministro cuestionó el proyecto de Presupuesto enviado por el Gobierno Nacional al Congreso y aseguró: “El presupuesto actual que ha enviado el Presidente de la Nación no contempla ninguna obra de infraestructura para Córdoba. Córdoba es una de las provincias que más aporta al Tesoro Nacional, no solo en materia de retenciones sino también en materia impositiva, porque es una provincia que produce, es agroexportadora y con una fuerte industria metalmecánica”.

“Esto debería verse reflejado en las obras que el Gobierno Nacional manda a Córdoba para acompañar el proceso productivo que tiene nuestra provincia. Si Córdoba es de las que más aporta, debería recibir en consecuencia. Sin embargo, hay cero obra pública contemplada para Córdoba”, agregó.

Siciliano remarcó que el planteo trasciende las diferencias políticas: “Este reclamo no tiene que ver con kirchneristas ni libertarios. Pareciera que uno tiene que ser una cosa o la otra para reclamar. Esto tiene que ver con defender a Córdoba. Esta no es una pelea partidaria, es una pelea de los cordobeses”.

Infraestructura, producción y empleo

Durante sus declaraciones, el ministro destacó el impacto de la inversión provincial en infraestructura y mencionó como ejemplo la Circunvalación de Río Cuarto, que genera alrededor de 1.000 puestos de trabajo directos, además del empleo indirecto vinculado a su ejecución.

También señaló que las obras que llevan adelante de manera conjunta el Gobierno provincial y la Municipalidad de Córdoba en la Capital generan alrededor de 2.000 empleos directos y cerca de 6.000 indirectos.

“A eso hay que sumarle los hospitales que estamos haciendo, la Ruta 19, las obras de desagües, de cloacas y todo lo que estamos haciendo en cada rincón de la provincia”, sostuvo.

En ese sentido, Siciliano afirmó que “la obra no solamente mejora la calidad de vida de las personas. Cuando llevás asfalto a un barrio, hacés una autopista, un hospital, un puente o una circunvalación, mejorás la vida de la gente, pero además generás empleo y ayudás a sacar la producción que Córdoba genera”.

“También generás condiciones para nuevas inversiones. Cuando hacés una obra eléctrica o una obra de infraestructura, permitís que se radiquen nuevas industrias y nuevas empresas. Por eso es tan importante que el Gobierno Nacional entienda que Córdoba es una aliada estratégica, en términos industriales y de recaudación, para que la Argentina crezca”, agregó.

“No discriminen más a Córdoba”

Finalmente, el ministro convocó al sector empresario y a los representantes cordobeses en el Congreso Nacional a acompañar el planteo de la Provincia.

“Lo que hablamos con los empresarios de CAMARCO es pedirles que nos acompañen en este reclamo y que los diputados nacionales por Córdoba, de todos los partidos, acompañen el pedido de decirle al Presidente: no discrimine más a Córdoba”, expresó.

Y concluyó: “No lo digo desde un partido o desde el otro. Lo digo como cordobés y como ministro de Córdoba. No pueden discriminarnos, porque Córdoba hace mucho para que la Argentina crezca. No es lógico que la Nación siga dejando a Córdoba afuera del plan de obras de infraestructura”.