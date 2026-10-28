Córdoba: Homicidios dolosos disminuyeron un 30,6% en los primeros nueve meses del año

La provincia de Córdoba registró una disminución del 30,6% en los homicidios dolosos durante los primeros nueve meses de 2026, en comparación con el mismo período del año anterior. Entre enero y septiembre se contabilizaron 50 hechos, frente a los 72 registrados en igual lapso de 2025.

Los datos surgen del informe mensual del Observatorio de Seguridad y Convivencia, elaborado con información suministrada por la Dirección de Estadística y Análisis del Delito de la Policía provincial.

En septiembre se registraron ocho hechos de homicidio doloso, con ocho víctimas, lo que representa una reducción del 20% respecto del mismo mes de 2025, cuando se habían contabilizado diez. En la comparación con agosto de este año, en tanto, los hechos pasaron de cuatro a ocho.

De los homicidios registrados en septiembre, cinco no estuvieron vinculados con otro hecho delictivo y tres ocurrieron en contexto de robo. En cuatro casos se utilizaron armas de fuego y en dos, armas blancas; en los dos restantes no se había determinado el mecanismo utilizado.

Disminuyeron los robos y hurtos

Entre enero y septiembre de 2026 se contabilizaron 53.326 robos y hurtos en todo el territorio provincial, frente a los 68.110 del mismo período de 2025. La diferencia representa una reducción del 21,7%, con 14.784 hechos menos.

Durante septiembre se registraron 5.807 robos y hurtos, un 16,3% menos que en igual mes del año pasado, cuando se habían informado 6.937. También hubo una disminución del 7,6% respecto de agosto de 2026, que había cerrado con 6.282 registros.

Menos muertes viales

El informe también registró una disminución de las muertes viales. En septiembre se contabilizaron 20 víctimas fatales, frente a las 31 del mismo mes de 2025, una reducción del 35,5%.

En el acumulado de enero a septiembre, las muertes viales pasaron de 278 en 2025 a 268 en 2026, lo que representa una baja del 3,6%.

La mitad de las víctimas de septiembre se trasladaba en motocicleta. A su vez, el 55% de los siniestros fatales ocurrió en calles y el 25%, en rutas provinciales.

Las estadísticas incluidas en el informe tienen carácter provisorio. Los registros de hechos presuntamente delictivos se nutren de las primeras actuaciones policiales y de otros organismos de toma de denuncias, y su calificación puede modificarse durante los procesos judiciales.