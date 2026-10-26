Se pone en marcha campaña de vacunación para combatir el Dengue

Desde este martes 27 de octubre, te esperamos en el Hospital Municipal Brinkmann para una nueva campaña de vacunación.

Recordá que la vacuna requiere dos dosis. Si ya recibiste la primera, es importante que te apliques la segunda para completar el esquema y lograr una protección adecuada.

del 27/10 al 27/11

De 7:00 a 14:00 h

Hospital Municipal

De 15 a 59 años: vacunación gratuita y sin orden médica.

Fuera de esa franja etaria: presentar indicación médica.

No olvides llevar tu DNI y carnet de vacunación.

Prevenir el dengue es responsabilidad de todos. ¡Acercate y completá tu esquema!