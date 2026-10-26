Fecescor: Destacan el rol de las cooperativas en el desarrollo provincial

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Cooperativas y Mutuales, participó de la apertura del XVI Congreso de Fecescor, que se llevó a cabo en la ciudad de Villa Carlos Paz.

El encuentro se consolidó como un espacio de diálogo y articulación, reuniendo a representantes y dirigentes de todo el sector con el objetivo de profundizar el trabajo conjunto y el desarrollo socioproductivo de la provincia.

En representación de la Provincia participó el ministro de Cooperativas y Mutuales, Gabriel Frizza, quien disertó en un panel dedicado al cooperativismo.

Durante su exposición, el ministro abordó los principales lineamientos de trabajo del Ministerio, las prioridades de gestión y las acciones previstas para lo que resta de 2026 y durante 2027.

En ese sentido, enfatizó que el verdadero cooperativismo y mutualismo es aquel “que se piensa con los valores originales con que nació esta forma de vida, que nos hace grandes, importantes y representan el progreso de cada rincón de la provincia de Córdoba”.

Frizza señaló, además, que el objetivo de la cartera provincial es generar políticas públicas abarcativas, de largo alcance, que sinteticen y representen a todos los sectores de la actividad.

“A través del programa de Fortalecimiento de Cooperativas y Mutuales, quiero contarles que hay más de 750 proyectos presentados para ser financiados por la Provincia que equivalen a 75.000 millones de pesos. Y tenemos la instrucción del gobernador Martín Llaryora de buscar los mecanismos y los recursos para poder llegar a cubrir a todos”, explicó Frizza.

En la actualidad más del 60% ya han sido ejecutados.

En otro pasaje de su exposición, el funcionario provincial afirmó que el Ministerio está presente en 23 de los 24 departamentos que tiene la provincia a través de un aporte o fortalecimiento a las instituciones.

Por último, sostuvo que “el gran desafío que tenemos es que Córdoba sea igualitaria. Ese es el desafío también que tiene nuestro gobernador Martín Llaryora por eso creó el plan de Igualdad Territorial del Noroeste y Sur-Sur provincial. Y para que eso se concrete, el trabajo de las cooperativas juega un rol fundamental, porque en ese interior profundo son las pioneras del desarrollo brindando los servicios esenciales”, finalizó.

La participación del Ministerio en este espacio reafirmó la importancia del diálogo con las organizaciones del sector para construir una agenda común, acompañar el desarrollo de las cooperativas y mutuales y potenciar su aporte a las comunidades cordobesas.

Un espacio para el encuentro y la integración cooperativa

El XVI Congreso Anual de Fecescor y la 10.ª Feria Cooperativa se realizaron los días 15 y 16 de octubre en el Hotel Mónaco de Villa Carlos Paz, bajo la consigna “Integramos, construyendo puentes”.

Organizado por la Federación de Cooperativas Eléctricas y de Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba (Fecescor), el encuentro reúne a dirigentes, funcionarios, asesores, empleados y asociados de las 105 cooperativas que integran la federación.

La propuesta incluyó espacios de análisis político-institucional, actualización técnica e intercambio de experiencias vinculadas a los servicios públicos. En paralelo, la feria reunió a proveedores que presentaron innovaciones tecnológicas, productos, insumos y servicios destinados a responder a los desafíos actuales del sector.