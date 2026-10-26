San Francisco: Una menor fue atacada por un perro de raza pitbull

Durante la medianoche de este sábado, personal policial tomó conocimiento de un grave episodio ocurrido en la ciudad de San Francisco.

Según lo manifestado por el padre de la menor, de dos años, la niña habría sido atacada por un perro de raza pitbull al ingresar a la vivienda de una vecina.

La pequeña fue trasladada al Hospital J. B. Iturraspe, donde recibió asistencia médica. La profesional interviniente diagnosticó lesiones graves en el rostro y una perforación en el cráneo.

Se realizaron consultas con la Fiscalía de turno, que dispuso la entrega de las actuaciones correspondientes y el secuestro del animal.