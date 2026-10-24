Hasta el 4 de noviembre están disponibles Listas de Orden de Mérito del ciclo lectivo 2027

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, a través de la Dirección General de Carrera Docente, Titulación y Certificaciones, informa que hasta el 4 de noviembre de 2026 estarán disponibles las Listas de Orden de Mérito Definitivas (LOM) correspondientes al Ciclo Lectivo 2027, destinadas a aspirantes a cubrir horas cátedra, cargos docentes, cargos jerárquicos no directivos, cargos del Programa de Inclusión y Terminalidad (PIT), cargos directivos y de inspección del nivel secundario y sus modalidades.

Las listas podrán consultarse a través de la plataforma Ciudadano Digital (CiDi), ingresando a la sección Junta de Clasificación Secundaria. Su publicación constituye una nueva instancia del proceso de clasificación docente, iniciado con las inscripciones realizadas entre el 27 de abril y el 22 de mayo de 2026, incluida la prórroga establecida, y continuado con la exhibición de las LOM Provisorias entre el 22 de septiembre y el 1 de octubre.

Durante el mismo período, también estarán disponibles las LOM Definitivas correspondientes a horas cátedra del campo de la Formación General en las escuelas del Programa Avanzado de Educación Secundaria (ProA) y en las Escuelas Secundarias con Formación Profesional.

Asimismo, quienes hayan incorporado su título definitivo durante la etapa de publicación de las LOM Provisorias podrán verificar su incorporación a los antecedentes registrados y corroborar los alcances correspondientes en las listas definitivas.

En este marco, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó: “La carrera docente requiere procesos claros, transparentes y equitativos que reconozcan la formación, el esfuerzo y las trayectorias profesionales de quienes eligen enseñar. La publicación de estas listas es una instancia fundamental para garantizar igualdad de oportunidades y fortalecer nuestro sistema educativo. En Córdoba, junto al gobernador Martín Llaryora, seguimos trabajando para acompañar el desarrollo profesional docente y consolidar una educación pública de calidad”.

Por su parte, Cecilia Soisa, directora general de Carrera Docente, Titulación y Certificaciones, señaló: “La publicación de las LOM Definitivas es el resultado de un importante trabajo de evaluación, valoración de antecedentes y atención de consultas y reclamos. Nuestro compromiso es acompañar a cada aspirante durante las distintas etapas del proceso, brindando información clara, procedimientos transparentes y canales de comunicación accesibles. Detrás de cada inscripción hay una trayectoria profesional que merece ser reconocida y valorada”.

Respuestas a reclamos realizados

Durante el tiempo mencionado de exposición de las listas provisorias, los inscriptos tuvieron la posibilidad de visualizar los antecedentes valorados y/o rechazados, y de realizar consultas y reclamos. De haber generado reclamos vía CiDi, podrán ahora durante la exposición de las LOM Definitivas visualizar las respuestas a los mismos y, de ser necesario, interponer un Recurso de Reconsideración y/o Recurso Jerárquico.

Podrán realizarlos tanto quienes no estén conformes con la respuesta obtenida a una primera instancia de reclamos en período de LOM Provisoria como también aquellos que no hubieren detectado errores en ese momento y necesiten realizarlos ahora.

Cualquiera de los dos tipos de Recursos deberá presentarse a través de un Trámite Multinota en CiDi ingresando directamente al siguiente link: https://fid.cba.gov.ar/ee-fid-multinota/form/EDUCASECU/recPuntaje y será respondido por la misma vía.

Se encontrará un modelo disponible en https://www.cba.gov.ar/junta-de-clasificacion-secundaria/ .

Reclamos a LOM de traslados

Aquellos reclamos a la LOM de Traslados deberán ser enviados al correo juntamediareclamos@cba.gov.ar .

La planilla para dicho reclamo estará disponible en https://www.cba.gov.ar/junta-de-clasificacion-secundaria/

Para más información, podrán consultar en: https://carreradocente.educacioncba.edu.ar/junta-de-clasificacion-secundaria/ , a informesyexpedientes.juntasecundaria@cba.gov.ar o juntamediareclamos@cba.gov.ar, o comunicarse al teléfono (0351) 4332368/97, de 8 a 14 horas.