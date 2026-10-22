El radicalismo del departamento San Justo se prepara para ser protagonista en el 2027

Con la asunción de las nuevas autoridades en la ciudad de San Francisco, la Unión Cívica Radical de San Justo renueva su compromiso de trabajar por cada rincón del departamento y construir una alternativa con vocación de poder.

El desafío es fortalecer el partido, consolidar los equipos y transformar las demandas de nuestros vecinos en propuestas concretas.

En ese camino, acompañamos el proyecto de *Rodrigo de Loredo gobernador* y respaldamos a *Marco Puricelli para la intendencia en la ciudad de San Francisco en el 2027*, con la convicción de que es tiempo de construir una alternativa para la provincia de Córdoba y para cada una de nuestras localidades, en especial nuestro

*Con compromiso, trabajo territorial y decisión de gobernar, el 2027 se empieza a construir hoy.*

Fuente: Legislador Bria