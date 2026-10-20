Córdoba: II Foro de Referentes de la Industria del Espectáculo y la Economía Naranja

Se llevó a cabo, en la Sala del Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba, el II Foro de Referentes de la Industria del Espectáculo y la Economía Naranja, una iniciativa impulsada por Córdoba Welcome, Cluster de Eventos, junto al Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través del Ministerio de Vinculación y Gestión Institucional y la Mesa de Vinculación Público-Privada para el Desarrollo de la Economía Naranja, con el acompañamiento de la Universidad Nacional de Córdoba.

El encuentro reunió a referentes de la industria de los eventos, espectáculos y actividades creativas, del turismo, junto a autoridades provinciales y municipales, representantes académicos e instituciones vinculadas al sector, para continuar construyendo una agenda de trabajo conjunta.

En su discurso, el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, sostuvo: “Córdoba tiene el potencial de consolidarse como una de las grandes capitales de la economía naranja. Esto es por el trabajo conjunto entre el sector público y privado. Cuando generamos oportunidades, creamos empleo”.

“Si nosotros seguimos haciendo actividades como estas, Córdoba va a seguir creciendo. Esto genera oportunidades que van mucho más allá de los eventos, moviliza el turismo, la hotelería, la gastronomía, el transporte y muchos otros sectores. Por eso, desde el Gobierno provincial, impulsamos estas propuestas”, añadió Siciliano.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, destacó la importancia de garantizar las condiciones necesarias para que quienes participen de estos eventos puedan disfrutarlos con tranquilidad: “Cuidar a todas las personas que vengan a Córdoba es nuestra prioridad, porque queremos que disfruten de cada evento con tranquilidad y seguridad”.

En tanto, el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio, puso en valor el aporte de las expresiones culturales al desarrollo de la provincia y el acompañamiento del Gobierno a los distintos actores del sector.

“Las manifestaciones culturales forman parte fundamental de la economía naranja. Desde la gestión que conduce el gobernador Martín Llaryora, asumimos el compromiso de acompañar y fortalecer estas expresiones en todo el territorio provincial, poniendo a disposición nuestros espacios, nuestros cuerpos estables y el apoyo y acompañamiento a los privados e independientes para impulsar las iniciativas que enriquecen nuestra vida cultural”, expresó.

De la sanción de la ley a su implementación

Esta segunda edición dio continuidad al primer Foro de Referentes, realizado en 2025, que sentó las bases para la posterior sanción de la Ley Provincial 11.092 de Promoción y Protección de Eventos y de la Industria Creativa. Este marco normativo reconoce el valor estratégico de estas actividades como generadoras de empleo, inversión, turismo y desarrollo económico.

Uno de los principales ejes del encuentro fue avanzar en los aspectos necesarios para la reglamentación de la Ley 11.092, un paso fundamental para transformar el marco normativo en herramientas concretas de promoción y fortalecimiento de la industria.

Durante la jornada, los participantes trabajaron sobre ocho puntos centrales: el cronograma de reglamentación, la autoridad de aplicación, la conformación del Consejo Consultivo, el alcance y registro de las actividades, los incentivos, el financiamiento, la articulación con municipios y las políticas de empleo, formación y medición de impacto.

El intercambio permitió reunir distintas miradas y propuestas de los actores involucrados, con el propósito de contribuir a una reglamentación que contemple las necesidades reales del sector y favorezca su desarrollo en todo el territorio provincial.

Una industria que impulsa el desarrollo de Córdoba

El Foro volvió a poner en valor el impacto de los grandes eventos y las industrias creativas, no solo por su aporte cultural y artístico, sino también por su capacidad de movilizar la economía, generar empleo y dinamizar sectores como el turismo, la hotelería, la gastronomía, el transporte y los servicios.

Desde Córdoba Welcome, Cluster de Eventos, se destacó la importancia de sostener estos espacios de diálogo y construcción colectiva, entendiendo que el crecimiento de la industria requiere una articulación permanente entre empresas, instituciones, universidades y organismos públicos.

Por su parte, José Palazzo, presidente del Cluster de Eventos, destacó: “Lo importante es que podamos sentarnos a trabajar juntos y generar reglas claras para todos. Ya empezamos a trabajar y vamos a llevar estas propuestas a la mesa junto con la Agencia Córdoba Cultura y el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, para avanzar en la reglamentación de la ley y fortalecer el desarrollo de la industria”.

La realización de esta segunda edición reafirma el compromiso de continuar trabajando en políticas y herramientas que permitan consolidar a Córdoba como un destino referente en la organización de grandes eventos y en el desarrollo de su economía naranja.