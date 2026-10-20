Inscripciones abiertas al 4° Concurso Nacional de Quesos, Manteca y Dulce de Leche de la Región Centro

Hasta el 16 de noviembre estarán abiertas las inscripciones para participar del 4° Concurso Nacional de Quesos, Manteca y Dulce de Leche de la Región Centro, que se realizará el 25 y 26 de noviembre en el Centro Cívico del Gobierno de Córdoba en la ciudad de Villa María.

El certamen está destinado a pequeñas y medianas empresas lácteas de todo el país, y busca generar un espacio de intercambio y reconocimiento para los productos nacionales.

Además, tiene el objetivo de impulsar la mejora de los procesos productivos y ampliar su difusión y presencia en los mercados.

El encuentro es organizado por el Ministerio de Bioagroindustria del Gobierno de Córdoba, junto a sus pares de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, en alianza con la Escuela Superior Integral de Lechería (ESIL) de Villa María y la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (APYMEL).

La premiación de esta edición se realizará el 10 de diciembre en la ciudad de Córdoba.

Categorías

La competencia contempla 19 categorías de quesos, que incluyen variedades blandas, semiduras, duras, de pasta hilada, saborizadas y elaboradas con leches especiales, entre otras; dos categorías de dulce de leche y una de manteca.

La evaluación estará a cargo de un equipo de profesionales y especialistas, bajo la dirección técnica de la Escuela Superior Integral de Lechería, con criterios orientados a garantizar una valoración objetiva de la calidad de los productos participantes.

Cómo participar

Las empresas interesadas podrán registrar sus productos a través del sitio oficial del concurso. Para participar, deberán completar el formulario correspondiente y cumplir con los requisitos establecidos en el reglamento, incluyendo la documentación sanitaria de los productos.

A través de esta iniciativa, la Región Centro continúa impulsando acciones conjuntas para fortalecer la competitividad de la industria láctea, visibilizar la diversidad de sus productos y promover el desarrollo de las economías regionales.

Inscripciones y bases y condiciones: concursoargentinoquesosyotros.com.ar/