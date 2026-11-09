Córdoba impulsa desarrollo de Parque Solar Comunitario Virtual Tokenizado

El Gobierno de Córdoba impulsa en Río Cuarto el desarrollo del Parque Solar Comunitario Virtual Tokenizado, un proyecto de generación de energía renovable que permitirá a empresas de distintos sectores y localidades acceder a los beneficios de la producción solar compartida, mediante un sistema que combina generación distribuida y tecnología blockchain.

Se trata del primero del país que reúne a empresas privadas de diferentes sectores y ciudades en un esquema de generación compartida, con medidores inteligentes que permiten relacionar la energía producida con los consumos de cada participante.

Con una potencia de 1,2 megavatios (MW), el parque contará con 1.886 módulos fotovoltaicos y se estima que producirá alrededor de 1.884 megavatios hora (MWh) de energía limpia durante su primer año de funcionamiento. Además, es el parque de mayor escala de la provincia bajo la modalidad de Generación Distribuida Comunitaria Virtual Tokenizada.

El sistema permitirá asignar a cada empresa socia una parte de la energía generada por el parque como autoconsumo virtual, incluso cuando sus instalaciones estén ubicadas en diferentes puntos de la provincia.

A su vez, una billetera de energía renovable basada en tecnología blockchain registrará mediante tokens la participación de cada socio. A través de contratos inteligentes, el sistema permitirá asignar automáticamente los créditos correspondientes a la energía inyectada a la red.

Cada kilovatio hora (kWh) de energía renovable inyectado se asociará a un token, que podrá transferirse o utilizarse como respaldo de un certificado verificable.

La nueva incorporación fue supervisada por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián López, quien recorrió los trabajos junto al secretario de Planificación Energética, Sergio Mansur; el secretario de Infraestructura Hídrica y Gasífera, Edgar Castelló; el subsecretario de Infraestructura Hídrica, Juan Pablo Toneatto; el intendente de Río Cuarto, Guillermo de Rivas; y representantes de HINS y Proyecta S.A., empresas co-desarrolladoras del proyecto.

La obra registra avances y prevé una segunda etapa

Actualmente, la obra de baja tensión se encuentra concluida, mientras que los trabajos de media tensión registran un avance del 98%. Además, ya está definido el punto de conexión del parque a la red eléctrica.

Se prevé una apertura de una segunda etapa, que permitirá incorporar más de un megavatio de potencia fotovoltaica y sumar nuevos participantes al proyecto, ampliando su capacidad de generación.

Córdoba consolida su liderazgo en generación distribuida

Según el reporte de generación distribuida de la Secretaría de Energía de la Nación, Córdoba concentra el 44% de esta modalidad en el país. La Provincia impulsa experiencias comunitarias desde 2021, antes de que estas figuras fueran incorporadas a la regulación nacional.

Entre los antecedentes se encuentran el primer loteo energético del país, desarrollado en Arroyo Cabral, y los parques solares comunitarios de Oncativo y Marcos Juárez.

Con el proyecto de Río Cuarto, el modelo incorpora a empresas privadas de distintos sectores y amplía las posibilidades de participación del entramado productivo en la generación de energía renovable.

La iniciativa se enmarca en la estrategia provincial de transición energética, que establece como meta alcanzar los 800 megavatios (MW) de generación limpia hacia 2030, y refuerza la apuesta de Córdoba por integrar innovación tecnológica, desarrollo productivo y sostenibilidad.