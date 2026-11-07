Departamento San Justo: Hacemos Unidos por Córdoba definió su estrategia para las elecciones del 2027

Intendentes, dirigentes y representantes de las 38 localidades de *Hacemos Unidos por Córdoba del Departamento San Justo* mantuvieron una reunión de trabajo en la ciudad de La Francia con un *objetivo claro: fortalecer el espacio político de cara a 2027, retener las ciudades donde hoy somos gobierno y ganar en aquellas localidades donde aún no lo somos.*

*El encuentro*, encabezado por los principales referentes del departamento, *fue una muestra de unidad y de respaldo al proyecto provincial que encabeza el gobernador Martín Llaryora.*

En un clima de trabajo y de planificación, cada localidad expuso su realidad, sus avances en gestión y los desafíos que se vienen.

En su discurso *Augusto Pastore*, actual secretario de Gobierno de la provincia de Córdoba, expresó: _»San Justo es el ejemplo del municipalismo que defiende el gobernador Martín Llaryora. Acá no hay intendentes de primera y de segunda. Hay intendentes y dirigentes de pueblos y ciudades que tiran todos para el mismo lado, porque cada intendente sabe lo que necesita su vecino y la Provincia está para acompañar, no para imponer»._

En este sentido, agregó: _»En este Departamento queda demostrado que cuando la Provincia y los municipios trabajan juntos, los que ganan son los vecinos. Esa es la indicación del Gobernador: estar en cada pueblo, escuchar a cada intendente, y que cada acción, cada programa, cada obra llegue a tiempo a la familia que lo necesita. Sin distinción de colores políticos»._

Por último, Pastore destacó el valor de las obras que la Provincia lleva adelante en el Departamento San Justo y que le mejoran la vida a los vecinos: _»La finalización de la Autopista de la Ruta Nacional 19 no es solo una ruta. Es unir San Francisco con Córdoba, es unir todo San Justo y la Región Centro. Y a eso se le suma la Universidad Provincial en San Francisco, Morteros, Arroyito y Las Varillas y la pavimentación que une la Ruta 19 en El Fuertecito con Colonia Las Pichanas. Como también la última etapa de la pavimentación de la costanera de Miramar. Son obras que hacen que nuestros hijos puedan estudiar, trabajar y quedarse a vivir en San Justo, sin tener que irse. Cuando la sociedad, el sector público, los productores y los gobiernos locales tiran para el mismo lado, las obras llegan»,_ finalizó.

A su turno, el *Diputado Nacional, Ignacio García Aresca*, manifestó: _»Con los intendentes del departamento San Justo ratificamos que la prioridad de Córdoba es el desarrollo. Como sostiene nuestro Gobernador, gobernar es generar trabajo, y en Córdoba no concebimos un país que ignore la creación de empleo de calidad para sus familias. El interior productivo genera la riqueza de la Argentina, y por eso exigimos que se respeten nuestros recursos. Vamos a seguir firmes en el Congreso Nacional defendiendo la matriz productiva regional, la ciencia y la educación como los verdaderos motores del progreso”_.

_»Defender nuestra agroindustria, la ciencia, la tecnología y las universidades públicas es defender la dignidad de nuestra gente. No vamos a permitir que el ajuste del Gobierno Nacional castigue el esfuerzo de los cordobeses ni abandone a los sectores más vulnerables»,_ finalizó García Aresca.

El *intendente de San Francisco Damián Bernarte* también se refirió al encuentro de Hacemos Unidos por Córdoba en La Francia. _»Hemos tenido una reunión muy positiva, que genera entusiasmo entre los intendentes, dirigentes y representantes de todas las localidades del Departamento San Justo de Hacemos Unidos por Córdoba»._

_»Esta reunión nos permitió hacer un balance de todo lo positivo que hemos logrado hacer en este tiempo de gestión, tanto en el Gobierno de la Provincia como en las municipalidades y comunas. Con satisfacción podemos decir que venimos cumpliendo con las demandas de la sociedad de nuestras localidades»._

_Lo hicimos con una administración responsable de los fondos públicos, con cuentas equilibradas. Y eso nos permite, de alguna manera, amortiguar el golpe que ha pegado sobre nuestras economías las decisiones del Gobierno Nacional, que desde 2023 hasta acá se ha ido retirando y ha decidido desatender programas vinculados a la salud, a la obra pública, al transporte público, con la consecuente pérdida de empleo. A pesar de todas las dificultades nosotros no solo que seguimos sosteniendo los servicios sino también de manera conjunta con el gobierno provincial nos alienta a seguir para adelante. En una provincia que parece ser de otro país»._

Por último, el Legislador Departamental *Gustavo Tévez* destacó el trabajo que viene llevando adelante el gobernador Martín Llaryora en la provincia y en particular en el departamento San Justo. _»En el departamento San Justo, la Provincia sigue presente con obras que transforman nuestras localidades y mejoran la vida de los vecinos. Por eso el gobernador Martín Llaryora se puso a cargo la obra publica, acompañando las instituciones y a los vecinos de cada una de las ciudades. Esto es parte de una provincia que sigue invirtiendo y que trabaja para mejorar la vida de los cordobeses»,_ expresó.

Al finalizar, los presentes coincidieron en que San Justo llega a 2027 unido, con gestión para mostrar en cada localidad y con un equipo dispuesto a retener las ciudades que hoy gobierna el espacio y a ganar en aquellas donde todavía no es gobierno.

Estuvieron presentes: Alicia, Altos de Chipión, Arroyito, Balnearia, Brinkmann, Colonia Anita, Colonia Iturraspe, Colonia Las Pichanas, Colonia Marina, Colonia Prosperidad, Colonia San Bartolomé, Colonia San Pedro, Colonia Valtelina, Colonia Vignaud, Devoto, El Arañado, El Fortín, El Tío, Freyre, La Francia, La Paquita, La Tordilla, Las Varas, Las Varillas, Marull, Miramar, Morteros, Plaza Luxardo, Porteña, Quebracho Herrado, Sacanta, San Francisco, Saturnino María Laspiur, Seeber, Toro Pujio, Tránsito, Villa Concepción del Tío, Villa San Esteban.