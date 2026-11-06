Legislatura: Aprobaron nueva Ley de Promoción Industrial que favorece a más Pymes Cordobesas

Más pymes cordobesas podrán acceder a exenciones de hasta el 100% en Ingresos Brutos con la nueva Ley de Promoción Industrial, aprobada por la Legislatura provincial. La normativa eleva a $4.500 millones el tope de facturación anual para ingresar al régimen simplificado y amplía así la cantidad de empresas que podrán beneficiarse de los incentivos.

La ley también contempla exenciones en los impuestos de Sellos e Inmobiliario. Los beneficios se otorgarán según las condiciones de cada proyecto y podrán extenderse hasta 15 años para inversiones radicadas en parques industriales y en departamentos del noroeste y del sur provincial.

El Régimen de Incentivo a las Inversiones, la Innovación y el Empleo, impulsado por el gobernador Martín Llaryora, reúne en un único cuerpo legal las herramientas de promoción industrial y simplifica los trámites para acceder a los incentivos.

Su objetivo es brindar mayor previsibilidad a las inversiones y favorecer tanto la radicación de nuevas industrias como la ampliación y modernización de las existentes.

Más facilidades para las pymes

El nuevo esquema establece dos modalidades: un régimen general, destinado a proyectos de inversión industrial, y uno simplificado, orientado especialmente a pequeñas y medianas empresas.

Además de ampliar el acceso al régimen simplificado, incorpora asignaciones de estímulo a la capacitación para pymes que sumen nuevos trabajadores registrados.

La ley también contempla inversiones en maquinaria, activos fijos y tecnologías vinculadas con la Industria 4.0, e incluye incentivos para la radicación de empresas y beneficios para la gestión de parques y áreas industriales.

El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Fernando Sibilla, destacó la sanción de la ley y el consenso alcanzado en la Legislatura provincial.

“Córdoba va a tener la ley de promoción industrial más potente de Argentina. Una vez más, demostramos que podemos pensar distinto, pero trabajar todos juntos en pos de un sector que genere inversiones y empleo genuino en todo el territorio provincial”, expresó.

Además, agradeció a los legisladores que acompañaron la iniciativa y destacó su importancia para impulsar inversiones y crear empleo de calidad.

Una meta de US$ 1.000 millones en inversiones

Con la nueva normativa, el Gobierno provincial proyecta movilizar inversiones privadas por alrededor de US$ 1.000 millones, incorporar más de 800 empresas adicionales al régimen simplificado y sumar entre 200 y 250 industrias al régimen general.

La iniciativa se apoya en la trayectoria de las políticas provinciales de promoción industrial: desde 2011, más de 1.300 empresas accedieron a los distintos regímenes y más de 2.500 firmas utilizaron el régimen simplificado.

Con estas herramientas, Córdoba busca fortalecer la competitividad de sus industrias, acelerar la incorporación de tecnología y ampliar las oportunidades de empleo en todo el territorio provincial.