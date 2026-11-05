Estaciones Meteorológicas: En Octubre de 2026 se registró la temperatura más baja de los últimos 5 años

La Red de Estaciones Meteorológicas (REM), del Ministerio de Bioagroindustria, realizó un análisis comparativo del comportamiento de las temperaturas y las precipitaciones durante octubre de los últimos cinco años en la provincia de Córdoba.

Octubre de 2026 se destacó por registrar la temperatura media más baja del período y la mayor frecuencia de jornadas con precipitaciones.

De acuerdo con los datos relevados en un panel común de 173 estaciones meteorológicas, la temperatura media fue de 15,39 °C. Este valor se ubicó por debajo de los registros de 2022 (17,22 °C), 2023 (18,40 °C), 2024 (19,44 °C) y 2025 (18,33 °C). La diferencia fue de 4,05 °C respecto del año más cálido del período, que fue 2024.

También se observaron diferencias importantes en las temperaturas máximas. En 2026, el promedio fue de 21,72 °C, mientras que en los cuatro años anteriores se ubicó entre 25,25 °C y 26,63 °C.

Esto refleja que las máximas medias de octubre estuvieron sensiblemente por debajo de las registradas en los períodos comparados.

En cuanto al comportamiento de las lluvias, octubre de 2026 presentó una particularidad: fue el único de los cinco años analizados en el que el promedio diario de precipitaciones de la red fue superior a cero durante los 31 días del mes.

Además, en 17 jornadas ese promedio alcanzó o superó un milímetro, una frecuencia mayor a la registrada en 2022 (6 días), 2023 (9), 2024 (11) y 2025 (7).

El acumulado mensual promedio por estación fue de 79,73 milímetros, el segundo valor más alto del quinquenio, detrás de los 113,20 milímetros registrados en octubre de 2024. En comparación, los promedios de 2022, 2023 y 2025 fueron de 40,40, 35,23 y 43,31 milímetros, respectivamente.

La jornada con mayor precipitación media de la red en octubre de 2026 fue el 7 de octubre, con 11,20 milímetros. En esa misma fecha, una estación individual del panel registró un máximo puntual de 81,4 milímetros.

La comparación de los cinco períodos permite observar que octubre de 2026 combinó temperaturas medias más bajas con una mayor frecuencia de jornadas lluviosas. Si bien su acumulado de precipitaciones no fue el más elevado, se ubicó en el segundo lugar del período analizado.

Los resultados evidencian la variabilidad de las condiciones meteorológicas entre distintos años y aportan información para el seguimiento de las variables que inciden en la actividad agropecuaria provincial.

El análisis se realizó a partir de los registros diarios correspondientes al 1 al 31 de octubre de cada año, tomando como referencia las 173 estaciones presentes en los cinco archivos analizados. Los resultados describen el comportamiento del período y no constituyen, por sí solos, una tendencia climática de largo plazo.