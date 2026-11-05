Policiales Morteros: Aprehendieron a menor que provocó rotura de vidrio de un local comercial

En horas de la mañana del 31/10/2026, mientras personal policial realizaba tareas de despeje de locales bailables, en calle Bv. 25 de Mayo esquina Bv. El Libertador, observó a una menor de 13 años provocando la rotura del vidrio de un local comercial.

Ante esta situación, se procedió a su traslado al Hospital local para su valoración médica y posteriormente a la Comisaría de Morteros, donde se realizaron los trámites correspondientes, con intervención del Juzgado de Menores.

Finalizadas las actuaciones de rigor, la menor fue entregada a sus progenitores.