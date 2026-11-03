Mesa de Economía Naranja y Bancor: Facilitan acceso a medios de transporte sustentables

La movilidad eléctrica de la provincia tiene un nuevo impulso a partir de la incorporación de este rubro a Cuotazas, el programa de financiación que forma parte de Córdoba Impulsa, un plan diseñado por el Gobierno de Córdoba y Bancor para dinamizar las ventas, acompañar a las familias y sostener la actividad comercial y el empleo.

En este caso, fruto de la articulación de la Mesa de Economía Naranja y Bancor, se pueden adquirir monopatines, bicicletas y motos eléctricas hasta en 20 cuotas sin interés con Tarjeta Cordobesa en los comercios que participan de la promoción y cumplen las condiciones establecidas.

La propuesta busca facilitar el acceso a medios de transporte sustentables y, al mismo tiempo, dinamizar las ventas de los comercios adheridos.

El acuerdo por la financiación se firmó en la sede de Bancor, con la participación del ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano; el presidente de Bancor, Raúl Paolasso; el coordinador de la Mesa de Economía Naranja, Pancho Marchiaro, y representantes de las entidades que integran este espacio de articulación público-privada.

La iniciativa se desarrolla en el marco de la Mesa de Vinculación Público-Privada para el Desarrollo de la Economía Naranja, que reúne al Gobierno provincial y a representantes de sectores como el turismo, la hotelería, la gastronomía, la cultura, el entretenimiento, la tecnología, el deporte y las industrias creativas. El espacio busca articular acciones entre sectores para generar oportunidades de desarrollo económico en Córdoba.

“La Mesa de Economía Naranja nos permite reunir al Gobierno y a los distintos sectores privados para escuchar sus necesidades, construir una agenda común y avanzar en soluciones concretas. Este acuerdo con Bancor es un ejemplo de cómo esa articulación puede traducirse en herramientas que promuevan la movilidad sustentable, acompañen a quienes trabajan y fortalezcan la actividad comercial. Queremos que el trabajo conjunto genere más oportunidades y se traduzca en beneficios concretos para los cordobeses”, destacó Miguel Siciliano.

El convenio contempla la cooperación entre Bancor y las entidades participantes para difundir los beneficios entre sus comercios y afiliados. La promoción está disponible para todos los usuarios de Tarjeta Cordobesa en los comercios adheridos que cumplan con las condiciones establecidas.

Trabajo conjunto para generar más oportunidades

La Mesa reúne al Gobierno provincial y a representantes de los sectores turístico, hotelero, gastronómico, del entretenimiento, la cultura, la tecnología, el deporte, el emprendedurismo y las industrias creativas. A través de reuniones periódicas, busca construir una agenda común, identificar oportunidades y promover acciones que respondan a las necesidades de las distintas actividades.

La movilidad sustentable se incorpora así a una agenda que apunta a promover alternativas de transporte para los traslados cotidianos y generar nuevas oportunidades para la actividad comercial.

Entidades firmantes

El convenio fue suscripto por el presidente de Bancor y representantes de distintas integrantes de la Mesa: Héctor Campana, secretario de Fortalecimiento Vecinal, Cultura y Deportes de la Municipalidad de Córdoba; Andrés Bercovich, director de la Agencia Córdoba Cultura; Sebastián Parra, de la Cámara de Comercio de Córdoba; Juan Rousselot, secretario general de UTHGRA Córdoba; Esteban Biasi, de la Confederación de Deportes de la Provincia de Córdoba; Gustavo Peralta, presidente de la Cámara de Turismo de Córdoba; José Palazzo, del Córdoba Welcome Cluster; y Guillermo Natali, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera de Córdoba.