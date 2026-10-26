Córdoba Impulsa: El Gobernador anunció la ampliación de «Cuotazas»

El gobernador Martín Llaryora anunció la ampliación de Cuotazas, el programa de financiación con tarjeta Cordobesa que forma parte de Córdoba Impulsa, con la incorporación de nuevos rubros y planes de hasta 20 cuotas sin interés.

La medida suma colchonerías, pinturerías, comercios de materiales para la construcción, mueblerías y bazares, y amplía las alternativas para financiar compras destinadas al hogar y la construcción.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Córdoba y Bancor, busca dinamizar las ventas, acompañar a las familias y sostener la actividad comercial y el empleo en toda la provincia.

Durante la presentación, Llaryora destacó que Córdoba Impulsa constituye una herramienta para amortiguar el impacto de la crisis económica nacional sobre las familias y los comercios.

“Frente a esta situación tan difícil, nosotros buscamos generar medidas que atenúen la crisis, que la amortigüen, hasta que el Gobierno nacional modifique determinadas posturas”, sostuvo.

Y agregó: “Este programa no existe en ninguna otra provincia con esta tasa de interés y con una financiación que le llega a la gente al cero por ciento”.

Asimismo, el gobernador remarcó la necesidad de contar con políticas públicas activas: “No podemos esperar a que el mercado arregle esta situación de crisis por sí solo. Las herramientas del mercado no prevén políticas activas que estimulen el consumo, el alivio financiero o el rescate a tasas menores para ayudar con el capital de trabajo de las empresas, y ahí es donde debe aparecer el Estado”.

En ese sentido, vinculó el programa con la protección del empleo: “Esta es una política de acción proactiva para defender no solo nuestros comercios, nuestros servicios, nuestras empresas y nuestros emprendedores, sino también defender el trabajo cordobés”. Gobernador Martín Llaryora.

Más rubros y opciones de financiación

Los nuevos sectores incorporados reúnen un universo de 1.337 locales: 826 de materiales para la construcción, 206 mueblerías, 147 comercios de bazar y decoración, 90 pinturerías y 68 colchonerías.

Con esta tercera ampliación, los planes de cuotas sin interés se distribuyen de la siguiente manera:

Hogar, bazar y decoración: 9 cuotas.

Colchonerías: 12 cuotas.

Pinturerías: 15 cuotas.

Materiales para la construcción y mueblerías: hasta 20 cuotas.

Estos sectores se suman a los que ya participaban de Cuotazas, que ofrece financiación con tarjeta Cordobesa en más de 1.400 locales de farmacias y supermercados y en más de 6.700 comercios de rubros como electrodomésticos, neumáticos, bicicleterías, indumentaria, automotores, ópticas, jugueterías y librerías.

De esta manera, cerca de 10.000 locales forman parte del programa.

Llaryora destacó que estas herramientas permiten mejorar las condiciones de competitividad del comercio cordobés: “Este financiamiento permite competir con las grandes cadenas internacionales, que muchas veces tienen financiamiento propio a gran escala”.

También valoró el papel de Bancor: “En las crisis uno se da cuenta de la potencia que tiene nuestra provincia al sostener un banco cordobés que puede generar acciones como esta en un momento tan difícil. El perfil del banco no es el de una banca especulativa, sino el de una banca productiva”.

Por su parte, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Fernando Sibilla, señaló: “Las políticas públicas activas que complementan el ordenamiento macroeconómico son fundamentales para poder reducir asimetrías. Un sector privado que impulsa y un Gobierno provincial que acompaña es la forma de trabajar para ayudar a las empresas y a los comerciantes a superar el tiempo complejo que nos toca”.

A su turno, el presidente de Bancor, Raúl Paolasso, destacó el alcance territorial de Córdoba Impulsa y el trabajo conjunto con el Gobierno provincial y las cámaras empresariales. “Vamos a continuar acompañando tanto a las familias como a los comercios, para facilitar el consumo y contribuir a sostener la actividad y el empleo en la provincia”, afirmó.

El respaldo de los sectores comerciales y de la construcción

El presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba (CCC), Sebastián Parra, valoró las nuevas alternativas para impulsar las ventas: “Este tercer lanzamiento de 20 cuotas sin interés para la construcción y los distintos sectores nos permite atraer al público, impulsar la búsqueda de nuevos clientes y ofrecerles alternativas para financiar sus compras y satisfacer sus necesidades de construcción”.

En tanto, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), Horacio Berra, destacó la articulación entre el Gobierno provincial y el sector privado: “Córdoba tiene ese ADN de la participación público-privada. Hay mucho diálogo e interacción. Me parece que ese es el camino”.

El presidente de la Federación Comercial de Córdoba (Fedecom), Fausto Brandolin, remarcó la participación de las entidades en el diseño de las medidas: “Que la Federación, que reúne a 77 cámaras en toda la provincia y conoce de primera mano las problemáticas del sector, haya podido sentarse en la mesa con el Ministerio de Producción y la Secretaría de Comercio para plantear sus necesidades, y que también se haya sumado el Banco de Córdoba, es el camino que tenemos que seguir”.

Por su parte, el presidente de Pinturerías Garín y de la Cámara Argentina de Pinturerías, Fernando Garín, expresó: “Tener, a través de la Tarjeta Cordobesa, un plan de cuotas con una tasa accesible permite que muchos cordobeses puedan concretar la compra de pintura y contribuir a que nuestra ciudad se vea mejor. Que Córdoba dé este primer paso nos enorgullece y nos hace muy felices, porque es una necesidad que vemos y planteamos desde el sector en todo el país”.

Créditos para capital de trabajo

Además de la financiación para compras, Córdoba Impulsa contempla una línea de créditos de Bancor para capital de trabajo, con un cupo total de $20.000 millones.

Cada comercio puede solicitar hasta $10 millones por operación, con un plazo de devolución de 36 meses y una tasa final del 33% nominal anual, que resulta de una tasa del 37% y un subsidio provincial de cuatro puntos porcentuales.

Para acceder, los comercios deben cumplir los requisitos del programa, entre ellos estar adheridos a la Cámara de Comercio de Córdoba o a Fedecom, contar con una cuenta corriente en Bancor y acreditar una antigüedad mínima de tres años ante ARCA.

Luz Causa, odontóloga especialista en gerontología y adultos mayores y titular del Centro Odontológico Sonríe Docta, es una de las beneficiarias de esta línea.

“Fue una gran ayuda para impulsar este nuevo proyecto, contar con capital de trabajo, incorporar tecnología y mejorar los materiales para brindar mejores prestaciones de salud. En lo personal, me permitió renovar sillones y herramientas de trabajo, y mejorar la tecnología del consultorio”, señaló.