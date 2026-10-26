Córdoba será sede de la 3° edición del Congreso Internacional «CongregaCoop 2026»

La provincia de Córdoba será sede de la tercera edición del Congreso Internacional de Cooperativismo “CongregaCoop 2026”, que por primera vez se realizará fuera de Brasil.

Durante los días 28 y 29 de octubre, el Campus de la Universidad Siglo 21, en la ciudad de Córdoba, reunirá a casi un centenar de dirigentes cooperativos, académicos y empresarios pymes de Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina.

El encuentro buscará impulsar negocios, promover la innovación y generar nuevas oportunidades de cooperación para el Mercosur.

En ese marco, el Gobierno de Córdoba tendrá una participación destacada a través del Ministerio de Cooperativas y Mutuales.

El ministro Gabriel Frizza encabezará el evento y participará del panel “Cooperativismo sin Fronteras”, junto a Florencia Rubiolo, directora de Insight 21 de la Universidad Siglo 21; Gonzalo Toselli, secretario de Cooperativas y Mutuales de Santa Fe; Lucas Magnano, presidente de CONINAGRO, y representantes de CooperLuz de Brasil.

“Será un espacio para debatir el futuro del cooperativismo, la incorporación de la innovación y generar alianzas entre las cooperativas de Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina”, señaló Frizza.

La elección de Córdoba como sede responde a su importancia productiva y académica, su trayectoria en el cooperativismo nacional y su papel estratégico en la Región Centro.

Las inscripciones son sin cargo y están abiertas a través del enlace oficial: https://congregacoop.com/

Sobre el Congreso

CongregaCoop nació en Santa Rosa, Río Grande do Sul, Brasil, como un espacio de encuentro para el cooperativismo.

En sus ediciones de 2024 y 2025, reunió a miles de participantes, decenas de conferencistas y cientos de instituciones de Brasil y Argentina.

Actualmente, el Congreso busca fortalecer los vínculos entre territorios, mercados y personas, y promover el cooperativismo como una herramienta de desarrollo para el Mercosur.

Participación internacional

La delegación internacional estará integrada por representantes de Cotrirosa, CooperLuz, FECOAGRO, UniCooper, CooperConcordia, la Universidad UNIJUI, Expo FENASOJA, ACISAP, Sindilojas RS, Sicredi, Sicob, Cresol, ADFN, HortiGranjeiros, DEISICON, HD Santa Catarina, APEX y la Prefeitura de Santa Rosa, entre otras instituciones y organizaciones.

Como parte de las actividades previas al Congreso, los visitantes recorrerán la planta industrial de ARCOR en la ciudad de Arroyito, departamento San Justo.

Respaldo institucional y empresario

El encuentro contará con la participación de los ministerios de Cooperativas y Mutuales de Córdoba y de Bioagroindustria, la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (FACE), la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Agricultores Federados Argentinos (AFA SCL), Manfrey Coop. Ltda., CONCI John Deere, BANCOR, Banco COINAG, REBA del Grupo Transatlántica, FECOFE, imowi/CATEL, Grupo Coop Mutual Devoto y CoopTech, entre otros.

Además, cuenta con la adhesión de la Bolsa y Cámara de Cereales de Córdoba, CONINAGRO, la Cámara de Empresas Argentino Brasileña (CAMBRAS), el Consulado General de Brasil en Córdoba, COLSECOR, el Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo (CGCyM), la Red de Jóvenes Agrarios Cooperativistas del Cono Sur, el diario Comercio & Justicia y ADEC.

Un espacio de encuentro

La Bolsa y Cámara de Cereales de Córdoba cumple 60 años y, a través de su nueva plataforma digital MEVA (Mercado de Valores Ambientales), medirá y compensará la huella de carbono de los asistentes al Congreso.

Por su parte, FACE realizará en Córdoba la actividad previa a su 23.º Congreso Nacional, que tendrá lugar en Paraná los días 11 y 12 de noviembre.