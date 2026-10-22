Llaryora reclamo RIGI para pequeñas y medianas Empresas

El gobernador Martín Llaryora reclamó la creación de un régimen de incentivos destinado específicamente a las pequeñas y medianas empresas, que les permita sostener su actividad y competir en mejores condiciones.

Lo hizo durante la apertura del 18° Coloquio Industrial de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), realizado en el Centro de Convenciones Córdoba.

“Necesitamos rápidamente un RIGI, pero ya no el RIGI para las grandes empresas, sino para la pyme argentina, y no tenemos ningún problema de acompañarlo”, sostuvo.

El encuentro se desarrolló bajo el lema “Hacer futuro: en un mundo que cambia, la industria transforma” y convocó a empresarios, autoridades y especialistas para debatir sobre la coyuntura económica y política, el escenario internacional y los desafíos estratégicos del sector.

Durante su exposición, Llaryora también advirtió sobre el vencimiento de la Ley de Autopartes y reclamó al Gobierno nacional que impulse su prórroga antes de fin de año.

“Ya es difícil sostener la industria automotriz hoy. No podemos permitir que la Ley de Autopartes se caiga en la Argentina. Necesitamos de manera urgente que antes de fin de año salga la prórroga. Después, si la quieren mejorar, bien, pero necesitamos la certidumbre para la industria automotriz argentina y para que nuestras empresas de autopartes sigan”, enfatizó.

En relación con las herramientas provinciales de incentivo al sector, recordó que “en Córdoba ya tenemos una Ley de Promoción Industrial con cero Ingresos Brutos para la industria. ¿Cómo no vamos a apoyar que este beneficio que tiene Córdoba lo pueda tener toda pyme de Argentina? Nosotros sabemos que esta Ley hizo que muchas inversiones se radiquen en Córdoba”.

Una agenda de desarrollo federal

El mandatario insistió en la necesidad de trabajar en una agenda de desarrollo federal que permita desplegar las potencialidades del interior productivo.

En ese sentido, volvió a reclamar que el país avance en una ley de biocombustibles, como ya tienen países vecinos.

Asimismo, agradeció a los industriales por el esfuerzo que realizan para sostener la actividad y el empleo en un contexto económico adverso.

“Hace años que reman y reman, muchas veces incomprendidos por los gobiernos nacionales de turno. A veces han recibido agresiones de un lado y del otro. Por eso, nosotros no los queremos recibir en Córdoba con un insulto, sino con agradecimiento”, indicó.

Y añadió: “Sé que hacen lo posible y lo imposible para no despedir a nadie. Ustedes pelean por sus trabajadores como si fueran parte de su familia”.

Llaryora ratificó el compromiso del Gobierno provincial con los sectores productivos y sostuvo que el desarrollo requiere inversión privada, generación de empleo y condiciones que mejoren la competitividad.

“Necesitamos que Argentina entienda que la macroeconomía es importante, pero que sin desarrollo y sin planificación logística, competitividad y sin trabajar en un acuerdo en conjunto, es imposible que salgamos adelante como país”, concluyó.

Incentivos a la inversión, la innovación y el empleo

La Provincia impulsa un proyecto de ley de Régimen de Incentivo a las Inversiones, la Innovación y el Empleo para fortalecer la promoción del sector industrial.

La iniciativa es resultado de un proceso de trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y la UIC, que permitió relevar las necesidades del sector y avanzar en la actualización de las herramientas de promoción industrial.

El proyecto contempla dos modalidades de acceso: un Régimen Simplificado y un Régimen General, de acuerdo con los requisitos establecidos para las empresas y sus proyectos de inversión.

Además, prevé beneficios impositivos por hasta diez años para las inversiones alcanzadas e incentivos para incorporar tecnologías vinculadas con la industria 4.0. También suma herramientas para acompañar la capacitación de nuevos trabajadores en las pymes.

La propuesta establece incentivos adicionales para las inversiones que se radiquen en parques industriales y regímenes especiales para actividades productivas localizadas en las regiones Noroeste y Sur-Sur de Córdoba.

El presidente de la UIC, José Manuali, valoró la articulación estratégica con el Gobierno de Córdoba. En esa línea, remarcó que iniciativas conjuntas como el nuevo proyecto de ley de promoción industrial y el diálogo con diferentes carteras son el resultado de “conversaciones, trabajo técnico y continuidad para brindar herramientas reales para potenciar al sector”.

En un mundo que cambia, la industria transforma

La agenda del coloquio combinó el análisis de las principales variables económicas con el debate político y la actualidad global.

Asimismo, se presentaron experiencias vinculadas con la gestión industrial y la transformación operacional, con especial atención al papel de la inteligencia artificial y la analítica avanzada como herramientas para generar valor en los negocios.

La jornada contó con la participación especial de Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina, quien ofreció una mirada sobre la realidad y los desafíos institucionales de la industria nacional.

También estuvieron presentes el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil; los ministros de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Fernando Sibilla; de Justicia y Trabajo, Julián López; y de Economía, Guillermo Acosta; además de funcionarios nacionales.