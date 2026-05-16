Córdoba lanzó la primera firma digital ciudadana del país*

* Los usuarios podrán firmar documentos con validez legal desde el celular, sin turnos ni trámites previos.

* Entre ellos se encuentran contratos, autorizaciones y acuerdos en minutos.

* Con la incorporación de esta herramienta, Córdoba se posiciona entre las primeras jurisdicciones en ofrecer firma digital accesible para toda la ciudadanía, facilitando la digitalización de procesos tanto en el ámbito público como privado.

A partir de ahora, los cordobeses con cuenta Ciudadano Digital (CiDi) nivel 2 podrán firmar documentos digitales desde cualquier dispositivo, sin necesidad de token físico, instalación de software ni gestiones presenciales. El servicio estará disponible en firma.cba.gov.ar y tendrá plena validez legal, equivalente a la firma manuscrita.

Con esta iniciativa, la Provincia de Córdoba da un paso clave en la digitalización de servicios públicos y en la simplificación de trámites cotidianos. La nueva Firma CiDi permite firmar contratos, autorizaciones y acuerdos en minutos, directamente desde el celular o la computadora, eliminando traslados, tiempos de espera y costos asociados. La medida se enmarca en la política de innovación del Estado impulsada por el gobernador Martín Llaryora, con foco en facilitar la vida de los cordobeses haciendo las gestiones más ágiles y eficientes.

En un encuentro con referentes del Colegio de Escribanos, el Colegio Profesional de Inmobiliarios, el Colegio de Abogados de Córdoba y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, junto a grandes usuarios de la plataforma, el ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta, presentó oficialmente la Firma CiDi.

“En Córdoba trabajamos por un Estado que le ahorre tiempo a los ciudadanos. La firma desde CiDi permite que un trámite que antes requería papel, traslados y burocracia, hoy se resuelva desde el teléfono en pocos minutos”, anunció Rodrigo Pérez Limpias, secretario de Innovación e Infraestructura de la Gestión.

“Trabajando junto al sector privado seguimos impulsando políticas públicas que mejoran la competitividad de las empresas, generan condiciones concretas para captar nuevas inversiones y promueven más oportunidades de empleo de calidad para los cordobeses. Creemos en un modelo de gestión que acompaña al sector productivo, impulsa la innovación y consolida a Córdoba como un polo de desarrollo y oportunidades para el talento y la industria”, expresó Guillermo Acosta.

Entre los sectores con mayor potencial de adopción se encuentran estudios jurídicos y contables, operaciones inmobiliarias, contratos comerciales, autorizaciones familiares y trámites con organismos públicos, tanto provinciales como municipales.

*Una herramienta simple, segura y accesible*

El sistema funciona de manera simple: el usuario ingresa a CiDi con su cuenta Nivel 2, accede a la opción “Firma CiDi” o directamente al sitio firma.cba.gov.ar, sube el documento en formato digital, valida la operación con su PIN de seguridad y, si es necesario, puede invitar a otras personas a firmar el mismo documento de manera remota. Una vez completado el proceso, el archivo queda disponible para descarga, envío o almacenamiento, junto con un comprobante de firma que permite verificar su autenticidad.

El servicio incorpora estándares de seguridad reconocidos a nivel nacional, combinando la identidad digital validada en CiDi con certificados emitidos por la infraestructura oficial de firma digital de la República Argentina. Además, cada documento firmado incluye un registro verificable que garantiza la integridad del contenido y la identidad de los firmantes.

*Validez legal y respaldo normativo*

La Firma CiDi cumple con lo establecido por la Ley Nacional N° 25.506 de Firma Digital, que reconoce la equivalencia jurídica entre la firma digital y la firma manuscrita. Esto significa que los documentos firmados a través de esta plataforma pueden ser utilizados en trámites administrativos, contratos privados y presentaciones formales, con plena validez legal en todo el país.

*Quiénes pueden usarla y cómo acceder*

El servicio está disponible para cualquier persona que cuente con una cuenta CiDi Nivel 2, es decir, con identidad verificada. Actualmente, Ciudadano Digital es la plataforma de identidad digital de la provincia y concentra millones de usuarios que acceden diariamente a servicios y trámites online.

Quienes aún no tengan CiDi Nivel 2 pueden obtenerlo de forma gratuita realizando la validación de identidad a través de la app CiDi, mediante reconocimiento facial o validación de datos personales, sin necesidad de concurrir de manera presencial.

La plataforma funciona las 24 horas, los 7 días de la semana, desde cualquier dispositivo con conexión a internet, lo que permite firmar documentos en cualquier momento y desde cualquier lugar.

*Un cambio de paradigma en la firma digital*

Hasta ahora, la firma digital en Argentina estaba asociada principalmente a dispositivos físicos (token) o configuraciones técnicas que limitaban su uso a perfiles específicos, como profesionales o proveedores del Estado.

La Firma Digital CiDi introduce un cambio de escala: es una solución pensada para el uso masivo, sin requisitos técnicos, sin turnos y completamente integrada a la plataforma CiDi. De esta manera, Córdoba se posiciona entre las primeras jurisdicciones en ofrecer firma digital accesible para toda la ciudadanía, facilitando la digitalización de procesos tanto en el ámbito público como privado.