Córdoba presentó Programa de Acción Climática en el Turismo

El Gobierno de la Provincia de Córdoba presentó el Programa de Acción Climática en el Turismo (ACT), una iniciativa que busca acompañar la transformación del sector hacia un modelo más sostenible y resiliente.

Se trata de un programa que se puso en marcha a partir del trabajo articulado entre la Secretaría General de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía, la Agencia Córdoba Turismo y la Universidad Siglo 21, fortaleciendo de esta manera la integración entre la gestión pública, la formación académica y el territorio.

El objetivo principal del programa es promover un modelo de turismo en Córdoba que sea sostenible, resiliente frente al cambio climático y capaz de reducir tanto sus impactos como su vulnerabilidad ante los efectos del mismo.

Este proyecto surge en el marco del Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático (PPRCC), donde el turismo es reconocido como uno de los sectores estratégicos dentro de las mesas de trabajo sectoriales.

La propuesta está destinada a alojamientos turísticos, prestadores de turismo alternativo y guías profesionales de turismo de toda la provincia, quienes podrán acceder a herramientas y capacitaciones orientadas a incorporar criterios de sostenibilidad y acción climática en sus actividades.

La participación en el programa permite incorporar prácticas más sostenibles y eficientes, favoreciendo la reducción de costos y el uso responsable de los recursos, al tiempo que fortalece la calidad y seguridad de los servicios turísticos.

Además, quienes se inscriban y completen el proceso, acceden a una certificación que mejora el posicionamiento y la visibilidad de alojamientos, prestadores y guías dentro de la oferta turística provincial.

Es decir, la certificación constituye una herramienta estratégica para responder a las nuevas demandas de un turismo cada vez más consciente y orientado a la sostenibilidad.

El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, destacó la importancia del trabajo articulado entre el sector público, privado y académico para avanzar hacia un modelo turístico más comprometido con el ambiente.

“Es muy importante contar con la presencia de municipios, instituciones, alojamientos turísticos, prestadores, guías y distintos actores del sector, porque entendemos que los desafíos ambientales que hoy atravesamos requieren necesariamente del trabajo conjunto y del compromiso de todos”, expresó.

Del acto de lanzamiento participaron más de 300 personas vinculadas al sector turístico.

Además de la presentación oficial del programa, durante la jornada se desarrolló el panel “Acción Climática y Turismo: de la esfera internacional a la realidad local”, junto a un taller y capacitación que brindó herramientas concretas para alojamientos, prestadores y guías.

La secretaria general de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía, Victoria Flores, destacó el encuentro y el trabajo articulado entre los distintos sectores: “desde el Gobierno de Córdoba trabajamos para incorporar la sostenibilidad como un eje transversal de las políticas públicas. El cuidado del ambiente no puede abordarse de manera aislada, sino a partir de una articulación real entre el Estado, el sector privado, las instituciones académicas y la comunidad».

Y agregó: “Córdoba tiene en el turismo uno de los grandes motores de su desarrollo económico y social. Por eso, impulsar un turismo sostenible no solo significa proteger nuestros paisajes, recursos naturales y biodiversidad, sino también fortalecer la competitividad del sector y prepararlo para los desafíos del presente y del futuro».

La actividad se consolidó como un espacio de intercambio y reflexión junto a referentes del sector, promoviendo el diálogo sobre los desafíos y oportunidades que implica avanzar hacia un turismo más sostenible en la provincia.

¿Cómo funciona el programa?

El Programa de Acción Climática en el Turismo (ACT) contempla diferentes modalidades de participación según el tipo de actor turístico, con herramientas de diagnóstico, formación y acompañamiento orientadas a promover prácticas más sostenibles en toda la cadena del sector.

En el caso de los alojamientos turísticos que se inscriban, recibirán un diagnóstico de sustentabilidad elaborado por estudiantes de la Universidad Siglo 21, que incluye la medición de huella de carbono y la identificación de oportunidades de mejora. A partir de este relevamiento, se elabora un informe técnico con recomendaciones y acompañamiento para la implementación de acciones concretas.

Para los prestadores de turismo alternativo, deben participar de una capacitación obligatoria sobre seguridad en entornos naturales, normativa vigente, conservación ambiental y buenas prácticas turísticas. Además, cada prestador deberá llevar adelante una acción reparadora concreta en el territorio, como iniciativas de restauración ecológica, actividades de educación ambiental o propuestas de concientización comunitaria.

En cuanto a los guías profesionales de turismo, deberán realizar una capacitación obligatoria en buenas prácticas ambientales, dictada por la Universidad Provincial de Córdoba.

Al finalizar la formación, recibirán una etiqueta que acredita su preparación y compromiso con un turismo responsable y sostenible.