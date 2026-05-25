Córdoba oficializó actualización del Catálogo Provincial de Certificaciones de Formación Profesional y Capacitación Laboral

El Gobierno de la Provincia de Córdoba oficializó la actualización del Catálogo Provincial de Certificaciones de Formación Profesional y Capacitación Laboral, una herramienta estratégica que permitirá fortalecer y adecuar la oferta formativa continua a las necesidades productivas y laborales de cada región de la provincia.

La medida fue instrumentada a través de la Resolución Interministerial N.º 75/26, firmada por los ministerios de Educación y de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, y establece un nuevo marco técnico-pedagógico para garantizar la pertinencia, calidad y actualización permanente de los trayectos formativos vinculados al empleo y la producción.

La iniciativa se enmarca en los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Educativo Provincial 2024-2027 con proyección al 2033, impulsado por el gobernador Martín Llaryora, que promueve una educación conectada con el desarrollo productivo, la innovación y la generación de oportunidades para los cordobeses.

El nuevo catálogo comprende ofertas de formación profesional organizadas de manera flexible y articulada, permitiendo responder de forma dinámica a las demandas de sectores clave como el agropecuario, automotriz, informático, gastronómico, artístico y técnico, entre otros.

La actualización es coordinada por la Unidad Interministerial de Articulación y Gestión de Formación Continua para el Trabajo, espacio encargado de relevar las transformaciones del mercado laboral y traducirlas en propuestas oficiales de capacitación con validez y certificación provincial. Se reconoce la participación intersectorial de los sectores productivos y académicos de Córdoba en el proceso de actualización.

En ese marco, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó: “Esta actualización del catálogo no es un hecho aislado, sino un eje fundamental de nuestro Plan de Desarrollo Educativo Provincial 2024-2027 con proyección 2033. Estamos convencidos de que la educación debe vincularse de manera orgánica con la producción y el mundo del trabajo. Por ello, consolidamos trayectos formativos con acreditación oficial que no solo certifican saberes, sino que abren puentes reales hacia la educación superior y el empleo formal, impulsando la cultura del esfuerzo y el desarrollo productivo en cada región de nuestra provincia”.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Marcos Torres Lima, señaló: “Trabajamos en conjunto para que las herramientas de capacitación del Estado provincial respondan a las necesidades reales que tienen las empresas, las industrias y los emprendedores cordobeses. La certificación laboral oficial representa un activo de gran valor para la inserción y la reconversión laboral. A través de la Unidad Interministerial, dinamizamos la oferta pública para que cada cordobés que realice un trayecto formativo adquiera competencias concretas y demandadas, potenciando la empleabilidad y promoviendo el crecimiento de las economías regionales”.

El catálogo actualizado se sustenta en la Ley Nacional de Educación Técnico Profesional N.º 26.058 y en la Ley Provincial de Educación N.º 9.870, y promueve una mayor flexibilidad curricular y articulación entre niveles educativos. En ese sentido, numerosas certificaciones permitirán acreditar horas y trayectos para tecnicaturas de nivel superior y propuestas académicas de la Universidad Provincial de Córdoba.