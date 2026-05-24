Docentes, Estudiantes y Familias: Claves para prevenir y abordar situaciones de Bullying

Esta iniciativa del Ministerio de Educación de Córdoba, en el marco del Congreso de Educación 2026, tuvo como objetivo acercar a docentes, estudiantes y familias algunas claves para prevenir y abordar situaciones de bullying.

La conmemoración del Día Mundial contra el Acoso Escolar, celebrado el 2 de mayo, constituye una oportunidad estratégica y pedagógica para visibilizar, reflexionar y generar conciencia colectiva sobre una problemática que impacta de manera directa en las trayectorias educativas, el bienestar general y el ejercicio pleno de derechos de niñas, niños y adolescentes.

Durante este conversatorio, en el marco de las políticas de BienCba el programa Convivencia Escolar y Buen Trato, ofreció orientaciones y herramientas para que las escuelas y las familias fortalezcan espacios seguros, con prácticas de buen trato, detección temprana y respuestas oportunas.

La modalidad virtual permitió un alcance territorial y facilitó la participación de comunidades educativas de toda la provincia, promoviendo el acceso equitativo a información y recursos. Incluso, la grabación del conversatorio está disponible como insumo para familias y docentes.

Durante el encuentro se definieron las características diferenciales del bullying o acoso laboral y el impacto de los entornos digitales. Se trabajó sobre el rol fundamental de los adultos frente a estas situaciones, particularizando las intervenciones en la escuela y el acompañamiento desde la familia. Se brindaron orientaciones sobre cómo prevenir y construir entornos (digitales y presenciales) seguros en corresponsabilidad escuela – familia.

Mariana Vásquez, vicedirectora del IPEM 201, compartió el trabajo que vienen realizando sobre la temática, a partir de la participación de la escuela en un taller zonal coordinado por el Programa Convivencia escolar y Buen Trato en el año 2024. Dicha experiencia promovió la conformación de un grupo de estudiantes “Promotores Estudiantiles en la Prevención del Bullying” que fueron acompañados por diversos docentes de la institución en la generación y coordinación de talleres para pares. Los mismos fueron realizados al interior de la institución, luego con escuelas de la zona e inclusive con escuelas de otras localidades.

Mariana expresó: “Empezamos a trabajar, a juntarnos en contra turno, los estudiantes venían fuera de su horario de clase a trabajar para planificar los talleres móviles. Se empezó con desayunos de trabajo… cabe destacar que es una estrategia pedagógica integral donde los chicos logran desarrollar todas las capacidades fundamentales…”

Durante la apertura del encuentro el ministro de Educación de la Provincia, Horacio Ferreyra, expresó: “el bullying no es sólo cosa de chicos, también es cosa de grandes, es una forma de vincularse que se va construyendo y que tenemos que ser capaces de transformar”.

Así mismo la secretaria de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior, Claudia Maine, sostuvo: “este es un tema que requiere del compromiso de toda la comunidad porque el abordaje debe ser integral y transversal, por eso lo enmarcamos en la línea del AcompañarCBA”.

Por su parte, la subdirectora de Acompañamiento Institucional, María Lucia Kohan, expresó: “Este encuentro pretende ser una oportunidad para detenernos, para pensar juntos, para aprender y sobre todo para fortalecer herramientas colectivas ante una problemática que nos interpela profundamente a todos.”

Finalmente, la propuesta reafirmó que la prevención del bullying o acoso escolar es una tarea de corresponsabilidad que involucra a la escuela y a las familias, trabajando en colaboración para favorecer la escucha, el acompañamiento y la construcción colectiva de entornos educativos seguros.

Link a streaming: https://www.youtube.com/watch?v=AT-gfuoFEkQ&t=698s