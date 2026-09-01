Córdoba palpita la llegada del Papa León XIV en el mes de noviembre

El ministro jefe de Gabinete de Córdoba, Manuel Calvo, participó en Buenos Aires de una reunión de trabajo para organizar los preparativos de la llegada del Papa León XIV a la Argentina, que se producirá en el mes de noviembre y que tendrá a Córdoba como una de las tres únicas jurisdicciones que el Santo Padre visitará en suelo nacional.

Calvo llegó al encuentro de trabajo junto a los ministros provinciales Miguel Siciliano (Vinculación y Gestión Institucional) y Juan Pablo Quinteros (Seguridad). Por parte del Gobierno nacional estuvo presente la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Durante la reunión, que se extendió por una hora y media, se coordinaron distintas acciones vinculadas a la seguridad, la logística y la organización institucional necesarias para recibir al Papa.

Al respecto, Manuel Calvo señaló: “Es una agenda de trabajo que en nuestro caso tiene que ver, en primer lugar, con la seguridad para poder recibir al Santo Padre en nuestra provincia, como así también con todo lo relativo a la coordinación institucional y la logística necesaria para poder albergar a las decenas de miles de personas que van a llegar a Córdoba”.

Calvo adelantó además que en los próximos días llegará una nueva avanzada del Vaticano para continuar verificando los lugares que visitará el Papa en el país.

“Es importante poder seguir trabajando juntos entre el Gobierno nacional y el Gobierno provincial, en la cabeza de nuestro gobernador Martín Llaryora, para poder recibir al Santo Padre con las condiciones adecuadas y que la mayor cantidad de cordobeses, como así también los visitantes de otras provincias, nos puedan acompañar en un día que seguramente va a ser histórico para Córdoba”, expresó Calvo.

“Como cordobeses sentimos un orgullo muy especial por este hecho, que ese día va a hacer de Córdoba el punto de mayor congregación de fe de la Argentina”, finalizó.

El ministro Juan Pablo Quinteros expresó por su parte: “La visita del papa León XIV será un acontecimiento histórico y Córdoba va a estar a la altura. Estamos trabajando para garantizar una organización seria, coordinada y segura. Los grandes acontecimientos se preparan con anticipación y con gestión.”

Del encuentro participaron también la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; el jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Zinny, y el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco.